Meilė be sutarties

Minime ją neseniai. Kai 2011 m. Seime radosi siūlymas atmintinų dienų sąrašą papildyti Senelių diena, būta nepritarimo. Argumentuota, kad jau pakanka šeimos švenčių – Motinos, Tėvo, Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, o per didelis atmintinų dienų skaičius devalvuoja jų reikšmę. Seimo daugumos palaikymo idėja sulaukė prieš šešerius metus: 2020-aisiais į Atmintinų dienų sąrašą įtraukta Senelių diena, minima kasmet pirmąjį rugsėjo sekmadienį. Nuo 2021-ųjų katalikai mini ir popiežiaus Pranciškaus įvestą Pasaulinę senelių ir pagyvenusių žmonių dieną – ketvirtąjį liepos sekmadienį.
Kad ir kiek būtų pasaulietiškų ar liturginių švenčių, gyvenimas turi savąjį kalendorių: vos tik seneliai įžengia pas anūkus – prasideda Senelių diena. Ir visai nesvarbu, kad, anot liaudies išminties, tą akimirką drausmė išeina pro langą. Juk senelių priedermė – ne disciplinuoti, o mylėti. Ne veltui sakoma, kad geriausi pedagogai pasaulyje yra būtent jie.
Seneliai neturėtų tapti savaime suprantama, nemokama ir visada pasiekiama vaikų priežiūros sistema.
Šiandien daugybė vaikų Lietuvoje yra prižiūrimi senelių. Jų pagalba jaunoms šeimoms – neįkainojama. Tai ir oficialios vaiko priežiūros atostogos, ir moksleiviškos atostogos, ir pusdieniai po pamokų tėvams tebedirbant, ir savaitgaliai, ir priežiūra ligos atveju. Tačiau čia išryškėja kita medalio pusė. Seneliai neturėtų tapti savaime suprantama, nemokama ir visada pasiekiama vaikų priežiūros sistema. Meilė nėra darbo sutartis. Gal todėl ši diena svarbi ne vien seneliams – ji svarbi ir suaugusiems vaikams.
Šį sekmadienį nereikia nieko ypatingo. Senelių dienos prasmė nėra kalendoriaus įpareigota proga pasakyti gražius žodžius. Prasmė – kur kas svarbesnis dalykas: mūsų gebėjimas būti vieni kitų gyvenime. Seneliai perduoda ne vien receptus, šeimos nuotraukas ar istorijas apie tai, kaip buvo „anais laikais“. Seneliai vaikams gali suteikti tai, ko skubančioje kasdienybėje taip trūksta – kitokį laiko pojūtį. Jie žino, kad žmogaus gyvenimas nėra pažymiai, pasiekimai, karjera, sekėjų skaičius ar tai, kaip gražiai atrodai ekrane. Jie įrodo, kad svarbiausia gyvenime – laikas artimiesiems ir besąlygiška meilė.
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