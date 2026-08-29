Meno elektrošokas

Kai M. Cattelanas 2019 m. pirmą kartą pristatė „Komiką“, jis tapo kone pasauliniu anekdotu. Vieni negalėjo patikėti, kiti buvo sužavėti, o treti – pasipiktinę. Tuo tarpu kritikai sako, esą tai normalu – kiekvienas ryškus meno kūrinys sukelia įvairias reakcijas, tarp jų – ir pyktį. Tai neva objekto, kuris peržengia ribas to, ką laikome normalumu, galia. Tokių provokacijų Lietuvoje irgi netrūksta.
Šiuolaikinio meno dienose „ARS MIX 2026“ Kaišiadorių gyventojams ir miesto svečiams pristatyta Martyno Gaubo skulptūra „Lietuvaitė“, vaizduojanti keturpėsčią nuogą moterį, išprovokavo aštrias diskusijas ir laviną komentarų socialiniuose tinkluose: nuo „siaubas“ ir „šlykštu“ iki „o kas čia negerai?“ ir „labai įdomu“. Ne menkesnis rezonansas kilo paskelbus apie rugsėjo 9 d. Kauno regioniniame Lapių sąvartyne rengiamą fortepijoninės muzikos koncertą, kuriame skambės ir M. K. Čiurlionio kūriniai. Organizatoriai jį pristato kaip socialinį meno projektą: fortepijonas sąvartyne esą turėtų priversti susimąstyti apie vartojimą, o pats sąvartynas – tapti tarsi „antruoju solistu“. Tuo tarpu visuomenė šokiruota: didesnės nepagarbos muzikai, fortepijonui ir klausytojui negali būti!
XX a. pradžioje Marcelis Duchampas į parodą atnešė pisuarą, pavadinęs jį „Fontanu“. Vėliau Piero Manzoni konservavo savo ekskrementus skardinėse ir pardavinėjo juos kaip meno kūrinius. Jeigu kažkas sukelia skandalą, dar nereiškia, kad tai yra menas. O jeigu žiūrovas išdrįsta pasakyti „man tai nepatinka“ – vadinasi, problema yra su žiūrovu. Ar ne per patogu? Šokas – pati pigiausia meno forma. Tai jau ne menas, o meno rinkodara. Galima skambinti fortepijonu ir sėdint ant unitazo, tačiau ką bendra tai turi su kultūra ir jos esmine misija paliesti sielą?
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