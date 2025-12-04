Metų žodžio rinkimai

Šiaip žodis „šiukšlė“ ne toks jau retas aukščiausiuose valdžios ešelonuose ir ne tik Amerikoje. Štai dar ne taip seniai mūsų šalies vadovo vyriausiasis patarėjas viešai pagarsino žinutę, kurioje ponas prezidentas „sena politine šiukšle“ esą pavadino Seimo narį, Nepriklausomybės akto signatarą, ilgametį politiką. Tad kodėl į metų žodį šiemet negalėtų pretenduoti „šiukšlė“?
Juolab pats metas tuos žodžius rinkti. Oksfordo žodyno atstovai štai jau pranešė, kad 2025-ųjų žodžiu išrinkta frazė „pykčio masalas“ (angl. „rage bait“).
Tai esą slengo terminas, apibūdinantis internetinį turinį, skirtą sukelti pyktį ir didinti interneto srautą.
Pasak „Oxford Languages“ vadovo, vis dažnesnis šios frazės vartojimas atskleidžia, kaip skaitmeninės platformos keičia mūsų mąstymą ir elgesį.
Ir jei tie metų žodžiai yra tam tikras visuomenės dvasios pokyčių indikatorius, tai panašu, kad situacija tik blogėja. 2023-iųjų žodžiu tapo „rizz“, apibūdinantis asmens gebėjimą pritraukti arba sužavėti kitus, 2024-ųjų – „brain rot“ jau apibūdino žmogaus intelektinės būklės pablogėjimą, dažnai susijusį su prastos kokybės turinio vartojimu.
Šiemet metų žodžiu išrinkus „pykčio masalą“, turbūt verta būtų sunerimti dėl artimosios ateities.
Naujausi komentarai