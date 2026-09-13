Mindaugas Skritulskas: Šventosios uostas esmingai pakeis ne tik miestelio, bet ir Lietuvos veidą

Tenka pripažinti, kad ši diena neatsirado savaime – iki tol buvo sunkus, tiek matomas, tiek nematomas darbas beveik 10 metų! Buvo visko: pašaipų, menkinimo, ironijos, sarkazmo, netikėjimo, net nevilties. Tai buvo juntama ne šiaip gatvėje, bet rimtuose pokalbiuose Seime, ministerijose, kitose institucijose. Yra klimatas: jūrinis ir kontinentinis. Veikiausiai taip galima pasakyti ir apie mąstymą. Tad genetinėje mūsų žemdirbių tautos sąmonėje suvokimas, kad Lietuvai reikia daugiau nei vieno jūros uosto, sunkiai skynėsi kelią daugumos galvose.
Kita vertus, reikia pripažinti, kad koją kišo ir padarytos grubios klaidos, į kurias buvo pašaipiai baksnojama beveik kiekviename rimtame pokalbyje. Pirmiausia – 2011 metų avantiūra, kuomet buvo gilinamas uostas nepastačius molų. Kitaip tariant, išėjo šnipštas, nes buvo naiviai naikinamos pasekmės, nepašalinant priežasties.
Norint pramušti ledus įtikinėjant statyti uostą, reikėjo ne tik entuziasmo, atkaklumo, bet ir aistringo pamišimo dėl šios idėjos. Tokių prieš 10 metų buvo vienetai. Kalbančių – vos kelios dešimtys.
Nevalia pamiršti tuometinio aktyvaus Palangos miesto tarybos nario, šventojiškio a. a. Vaido Šimaičio, kuris dar gerokai iki perdavimo valdyti Palangos savivaldybei, matydamas Šventosios kaip uostamiesčio viziją, ėmė visus užkrėsti šio uosto atstatymo ir pritaikymo Šventosios žvejams idėja. Jis buvo vienas iš idėjos iniciatorių suburti vietos veiklos grupę, parengusią ES projekto, skirto žvejų poreikiams, paraiškos teikimą. Vietos priekrantės žvejai, vadovaujami pirmininko Mindaugo Rimeikio, taip pat buvo svarus ramstis įgyvendinant ES projektą. Ruošiant šį projektą bei dėl visų kitų uosto atstatymo reikalų visada talkino savivaldybės direktorė Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė, mero pavaduotoja Akvilė Kilijonienė. Būtent šio ES projekto pagrindu yra įrengta tai, ką šiandien matome: automobilių aikštelė, slipas, valčių angaras ir kt. Vėliau statybos darbais ir techniniais projektais (molų, krantinės, buriavimo mokyklos) kone kasdien rūpinosi savivaldybės administracijos darbuotojai – statybos inžinieriai Alfredas Reivytis ir Rima Lukauskienė, o aplinkosaugos ir žemėtvarkos srityse – Reda Kairienė.
Na ir, žinoma, akivaizdu, kad visų šių darbų pagrindinė ašis buvo ir yra Palangos meras Šarūnas Vaitkus. Be jo charizmos, diplomatijos ir gebėjimo visus sutelkti bendram darbui, uždegti idėja pačiose aukščiausiose institucijose, šiandien uosto statybos tikrai nebūtų prasidėjusios. Neabejoju, kad ir jam nebuvo lengvas sprendimas, kuriuo Palangos savivaldybei buvo perduotas uostas. Tai ne tik dideli finansiniai įsipareigojimai – buvo reikalingas ir išmanymas, kaip valdyti šį specifinį objektą. Ko gero, sprendimą nulėmė mero Šarūno Vaitkaus gebėjimas matyti gerokai tolesnę perspektyvą. Beveik neabejoju, kad priimdamas šį lemiamą sprendimą, jis dar tada suprato, kad uostas esmingai pakeis ne tik Šventosios, Palangos, bet ir Lietuvos veidą, o pirmiausia – mąstymą: nuo kontinentinio – jūrinio link...
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