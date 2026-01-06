 Naujieji – lyg šūksnis pro langą

Naujieji – lyg šūksnis pro langą

2026-01-06 17:05
Saulius Pocius

Iš daugiabučio laiptinės žvygaudami išvirsta du vyrai. Sausio 3-ioji, o jie vis dar ieško kondicinio narzano. „Reikia operatyviai atsigaivinti“, – išeitį iš sudėtingo būties etapo nurodo vienas, apsitempęs rožinį moterišką paltą. Orai juk vis dėlto atšalo.

Saulius Pocius
Saulius Pocius / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Pro atvirą antrojo aukšto buto langą draikosi cigarečių dūmai, šampanizuotas triukšmas ir dragūninis muzikinis gėris su grožiu. Veikiausiai tai įrašas iš mobiliosios maldaknygės, susietos su mažą kubiliuką primenančiu išmaniuoju būgneliu. Melodija, sakykime, visai sau nieko, tačiau dainos žodžių neįmanoma suvokti. Mat kai kas laiku nepasinaudojo logopedo paslaugomis, tad dabar girdisi tik repą primenantis atsainus veblenimas.

Na, tarties negalia kartais taip pat gali žavėti sava biologine turbulencija. Įpročiu dainuoti vien tik priekine žiaunų dalimi nūnai apsikrėtė daugybė scenos vargdienių. Bet gal būtent tai ir verčia liaudį pirkti bilietus į koncertaviete vis tampantį stadioną ar vasaros estradą? Viduramžių žmonės juk plūsdavo į aikštes pasižiūrėti pramogai atvežtų fiziologinių gamtos pokštų...

Paskui moterišku paltu pasipuošusį vyriškį iš to paties buto į lauką išskuba ir ryški greitosios mados vartotoja. Tatuiruotų pirštų galiukais ji laiko garinimo įnagį, tad iš plaučių ūmai pasklinda palaido gyvenimo aromatas. „Kū...va tu!“ – pro to paties antrojo aukšto langą kažkas vyrišku atodūsiu laimingų metų palinki šiai, matyt, jau buvusiai savo pasijai. Ką gi, jausenos visada baigiasi greičiau už jausmus. Moteris nervingai parodo langui tam tikrą galūnės kombinaciją ir nuskuba į būties tolius.

Taip Naujieji į mūsų gyvenimą vis atneša pokyčių. Net visai neplanuotų, nelauktų ir kartais labai nepageidaujamų.

Šiame straipsnyje:
Naujieji metai
pokyčiai
šventės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų