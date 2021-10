Ne vėžlys, bet ir ne zuikis

Tiesa, viena iš versijų pasakoja, jog dėžutės autorius vėžlį turėjo mintyje ne kaip sėkmės, o kaip lėto pašto darbo simbolį...

Jį būtų vertėję pasiskolinti Lietuvos paštui, metų pradžioje sulaukusiam daug priekaištų. "Vytautas Didysis ant žirgo per dvi savaites pasiekė Juodąją jūrą, o Lietuvos paštas nesugeba per tiek laiko iš Vilniaus iki Šiaulių voko pristatyti", "Kalėdoms skirtas dovanas greičiausiai įteiks per Velykas", – ironizavo klientai, užvertę paštą skundais dėl vėluojančių siuntų.

Gal netapsime rekordininkais, kaip danai, per pastaruosius metus praradę 80 proc. laiškų rinkos. Patogu paštomate pasiimti atsiųstus batus, bet smagiausia pašto dėžutėje rasti laišką.

Betgi šiandien, minint Pasaulinę pašto dieną, blogų dalykų prisiminti nederėtų. Juolab nepatogumus teko iškęsti dėl modernizavimo: Lietuvos paštas, anot jo vadovės, per pirmąjį šių metų pusmetį iš XVI a. mechaninio tapo XXI a. automatizuotu paštu. Viskas dėl pažangos. O ji nuo karietomis vežiojamų laiškų pašto istorijoje – išties įspūdinga. Ir ne vien turint mintyje prieš 17 metų gimusią pašto platformą "Gmail". Inovatyvių sprendimų netrūksta ir kalbant apie seną mielą pašto dėžutę. Štai prancūzų sukurtoji "MyColisBox", be tiesioginių funkcijų, geba atlikti net socialines. Prie tos pačios dėžutės prijungti naudotojai gali ne tik būsto priežiūros bendrovę informuoti, sugedus liftui ar išdužus stiklui, bet ir pasiskųsti kasdienybės sunkumais, vienas kito elgesiu.

Taigi, nuoširdžiai galime sveikinti pašto darbuotojus jų dienos proga – paštas nėra nykstanti institucija. Ir nors buvome paskutiniai Europoje, kurie rankomis skirstė siuntas, gal netapsime rekordininkais, kaip danai, per pastaruosius metus praradę 80 proc. laiškų rinkos. Patogu paštomate pasiimti atsiųstus batus, bet smagiausia pašto dėžutėje rasti laišką.