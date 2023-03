Neįgalieji neįsidarbina dėl motyvacijos stokos ir darbdavių požiūrio

Kas skatina arba trukdo neįgaliems asmenims įsidarbinti ir tęsti darbinę karjerą? ES negalią turi apie 87 mln. gyventojų. Europos Komisijos nuomone, dauguma jų neturi tokių pat gyvenimo galimybių kaip žmonės be negalios, t. y. mokyklos ar darbo vietos, o infrastruktūra, produktai, paslaugos ir informacija jiems neprieinami. Be to, maždaug 52 proc. neįgaliųjų jaučiasi diskriminuojami.