Neištikimybė – vertinga

Sunku įsivaizduoti šiuolaikinį žmogų be telefono (nors, aišku, be jo įmanoma apsieiti). O štai automobilio savininko be privalomojo civilinės atsakomybės draudimo – ne. Nes jis privalomas, neturinčiuosius policija gaudo, baudžia. Bet. Iš vienos pusės, kad turi apsidrausti, nėra visiškas blogis. Netyčia sukėlus eismo įvykį ir sugadinus svetimą transporto priemonę, už jos remontą, kad ir koks brangus būtų, sumoka draudimo bendrovė, nereikia atsakyti savo turtu (jei tai nutiko blaiviam asmeniui).