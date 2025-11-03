„Nemuno aušros“ akibrokštas Palangoje: į savo politines manipuliacijas nori įtraukti ir mokyklas?

Viešojoje socialinėje erdvėje stebime politinės organizacijos „Nemuno aušra“ platinamus skelbimus, kad neva Vl. Jurgučio progimnazijoje vyks šios partijos narių – dviejų seimūnų ir jų svečių – susitikimas su Palangos gyventojais.
Progimnazija jau aiškiai atsiribojo nuo tokių partinių renginių ir pranešė palangiškiams, kad nėra sudariusi nuomos sutarties dėl patalpų ir nei žodžiu, nei raštu nėra suteikusi leidimo rengti įstaigoje „politines valandėles“ gyventojams.
Mokyklos direktorė jai skambinusiam Seimo nariui Karoliui Neimantui pranešė, kad progimnazijos neketina politizuoti ir kad tokiems susitikimams reiktų ieškoti salių kitur.
Tačiau seimūnas vadovei nurodė nepamiršti, kad jis yra Seimo narys ir kad ugdymo įstaiga neva privalo tą ir aną.
Negavus jokio sutikimo, „Nemuno aušra“ pasielgė taip, kaip jai visuomet būdinga – daro, ką nori ir kur tik nori, be jokios atsakomybės ir pagarbos kitų nuomonei. Ir, kaip matome, neturint ugdymo įstaigos sutikimo, skelbiami melagingi pranešimai, kad Palangos gyventojai atvyktų būtent į progimnaziją.
Ne, nemielieji NA atstovai, taip nieko nebus !
Visos Palangos miesto švietimo įstaigos, kaip ir visos Lietuvos mokyklos, yra politiškai neutralios, jose negali būti vykdoma jokia partijų ar rinkimų kampanijų veikla. Mokyklos paskirtis – ugdyti vaikus ir jaunimą, o ne tapti politinių šou bei reklamos vieta. Tai numatyta ir Švietimo įstatymo 2 straipsnyje, kur aiškiai nurodyta, kad mokykla yra švietimo įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra formalusis ir (ar) neformalusis švietimas.
Mokykos yra vaikų ugdymo įstaigos, tad Lietuvos Konstituciją pažeidęs antisemitinę išpuolių retoriką pasitelkęs Žemaitaitis ar Palangos rinkėjus beždžionėmis išvadinęs Neimantas, nėra tie siektini ir derami pavyzdžiai mūsų jaunąjai kartai.
Mieste yra pilna komercinių salių, kurias galima išsinuomoti.
Bandymas jėga ar melagingais skelbimais įtraukti mokyklas į partines manipuliacijas rodo visišką nepagarbą miestui, jo gyventojams ir įstatymams. Seimo nario mandatas nesuteikia teisės spausti ugdymo įstaigų vadovus ar manipuliuoti švietimo bendruomenėmis savo politinei naudai.
„Nemuno aušra“ jau parodė didžiulę nepagarbą Lietuvos kultūros lauko žmonėms, dabar atėjo laikas ugdymo įstaigoms ir jų bendruomenėms? Norima ir čia įplieksti pasipiktinimo liepsnas? Ypač, kai „meilė“ moksleivijai demonstruojama taip, kaip Tauragėje, kur į susitikimą atėję mokiniai neįtiko „Nemuno aušrai“ ir buvo išvaryti.
Palikite mūsų mokyklas, jų bendruomenes ir vaikus ramybėje. Užteks manipuliacijų. Palanga nebus jūsų politinių žaidimų įkaitė.
