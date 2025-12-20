Nepavark, Kalėdų Seneli!

Pozityvumą, sveikatą ir aiškų protą spinduliuojantys senoliai – veikiau išimtis nei taisyklė, apie juos rašo, juos rodo per televiziją kaip stebuklą (Jie šoka! Jie kopia į kalnus! Jie čiuožia ant ledo!). Nors ir labai gražų žodį esame parinkę senėjimui – amžėjimas, – kaip sakoma: ta pati panelė, tik kita suknelė. Senatvė nėra tokia graži ir poetiška, kaip ją dailiais žodžiais išpuošė rašytojai ar psichologai: senatvė – kaip sniegas; senatvė – tai asmenybės renesansas ir t. t.
Išmintingai valdomoje valstybėje saugu gyventi visoms amžiaus grupėms, nereikia steigti po formalią struktūrą kiekvienai.
Kai dabar, ant Kalėdų slenksčio, sužinai, kad Lietuvos pensininkų skurdo lygis – vienas didžiausių Europoje, – tai jau veikiau viduramžių tamsumos nei Renesansas. Valstybės duomenų agentūros duomenys pribloškia: skurdo rizikos lygis tarp 65 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų šiemet siekia apie 37,8 proc. Įvairių tyrimų rezultatai rodo, kad Lietuvos pensininkų situacija – viena prasčiausių visoje ES, beveik kas antras šalies pensininkas šiuo metu gyvena ties skurdo riba.
Seimas vėl bando reanimuoti idėją – steigti Vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisiją. Vėl viskas apkaišiota gražiais lozungais: „Svarbu užtikrinti, kad vyresnio amžiaus žmonių balsai būtų girdimi ir jų poreikiams būtų atstovaujama aukščiausiu politiniu lygmeniu.“ Valdantieji negirdi tūkstančių žmonių po langais, kur jau čia išgirs! Išmintingai valdomoje valstybėje saugu gyventi visoms amžiaus grupėms, nereikia steigti po formalią struktūrą kiekvienai.
Kai kurios lietuvių liaudies sakmės byloja, kad seno žmogaus pavidalu po pasaulį vaikšto pats Dievas. Tik tas Dievas, kaip legendinėje Andriaus Kulikausko dainoje, – nuo rūpesčių pražilęs, iš nuovargio kaip elgeta sulinkęs. Kaip gera, kad po pasaulį vaikšto ir Kalėdų Senelis. Aplankyk, gerasis! Atnešk dovanų viltį, kad gerumas gyvena darbuose, ne žodžiuose.
