Nusižengė ar nusikalto?

Praėjusią savaitę Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) konstatavo, kad pas pontifiką su artimaisiais keliavusi premjerė šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymą.
Išlindo ir ta detalė, kad skaidriai besišypsanti moteris būtent pati prašėsi pas popiežių į svečius. Šis tuo metu neturėjo laiko, pasiūlė kitą dieną, o tada moteriškė pasirašė potvarkius, kuriais remiantis buvo apmokėtas jos šeimos reisas. Šaltu veideliu.
VTEK vadas reziumavo: ji „leido artimiems asmenims naudotis valstybės finansiniu turtu apmokant tas keliones“.
Ar tikrai čia yra tik tarnybinės etikos pažeidimas? O gal vis dėlto tai kriminalas?
Kas būtų paprastam piliečiui, jei jis staiga savo naudai pasinaudotų tuo pačiu „valstybės finansiniu turtu“, kitaip tariant, valstybės pinigais? Būtų baudžiamoji byla pagal BK 183 straipsnį „Turto pasisavinimas“.
Pagal šio straipsnio 1 dalį taip nusikaltęs asmuo „baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų“.
Tiesa, premjerė neįsilaužė į valstybės iždą ir nepavogė iš jo tų tūkstančių, ji tik, kaip galima vertinti, pasinaudojo jos žinioje buvusiu svetimu turtu ir turtine teise. Tokią veiką irgi nurodo tas pats BK 183 straipsnis.
Gal metas pagaliau susivokti, kad padarytas ne tarnybinis nusižengimas, o veikiau nusikaltimas?
P. S. O Celofaną teisėsauga ir vėl šlykščiai pražiopsojo. Gal STT jau aiškinasi, kas ir už ką jį išleido į Baltarusiją?
(be temos)