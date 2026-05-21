O kur priedanga?

Užtat po poros dienų atsigriebta – ir pranešimai žmonėms apie naują droną-klajoklį išsiųsti, ir patys gyventojai primygtinai paraginti sugužėti į priedangas. Tiesa, šis trečiadienio nuotykis kol kas lietė tik rytinį Lietuvos pakraštį ir šalies sostinę.
Seimo pirmininkas tuoj pasidžiaugė, kad tokie perspėjimai žmonėms leidžia pasijusti saugiau.
Tik štai klausimas, kas šiuo atveju yra tie žmonės? Skelbta, kad į priedangą nuvestas šalies vadovas (vadinasi – žmogus), kad parlamentarams (irgi – žmonės) įsakyta nutraukti posėdžius ir eiti slėptis.
Dar neabejotinai į priedangas skubėjo ir ministerijų vadovai bei darbuotojai.
Tik iš viešai prieinamos informacijos matyti, kad į tas slėptuves visi tikrai netilpo. Pavyzdžiui, Kultūros ministerijoje dirba 111 darbuotojų, įskaitant vadovybę. Ministerija po pastatu turi slėptuvę, kurioje, kaip rašoma Vilniaus savivaldybės tinklalapyje, telpa tik 45 asmenys.
Klausimas, o tie, kurie į slėptuvę netilpo, ar jie, anot Seimo pirmininko, irgi pasijuto saugiau, ar jie – ne žmonės?
O kaip turi jaustis beveik pusė vilniečių, kauniečių ir klaipėdiečių, kuriems tiesiog nebūtų vietų jokiose slėptuvėse? Paprasčiausiai tokiam kiekiui žmonių slėptuvių trūksta, jau nekalbant apie neįgaliuosius, kuriems Klaipėdoje pritaikyta vos kas penkta priedanga, o Kaune – tik kas trisdešimta.
(be temos)
(be temos)