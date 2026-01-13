Paiko optimizmo nublokšti

Specifinis sutvėrimas tas žmogus – svajoja: nusipirksiu šitą daiktą, dar kitą, trečią ir jau tada tikrai ištiks laimė. Bet kai pagaliau įgyja ir pirmą, ir antrą, ir trečią, ta laimė vis tiek neatklysta, o tūno kažkur pasislėpusi už daržinės. Aplanko tik labai trumpa emocijų pilnoji euforija – va, pagaliau tai turiu. Bet ištuštėjusios kišenės ir sykiu atsėlinanti tuštumos ar beprasmybės jausena vis tiek galop tampa koktumo pojūčiu.
Panašiai ir šiuo atveju. Pasišlaistyti pinigų Kanaruose pirmąjį 2026-ųjų pusmetį bus labai smagu.
O kas paskui?
Paskui vėl teks prisiminti tai, ką turime šiandien: pensininkų yra daugiau nei dirbančiųjų, valstybės biudžetas kamšomas paskolomis, pašalpų laukdami žiovauja 30 tūkst. ilgalaikių bedarbių, kurių vegetavimui reikia bent 20 mln. eurų per mėnesį, o rinką kamuoja menkstančio produktyvumo negalia. Kur dar pertinęs viešasis sektorius su neadekvačiomis algomis, nuolatinė politinė suirutė, didingi projektai, siurbiantys iždą, skolų aptarnavimo išlaidos, 5,38 proc. BVP gynybai?
Gyvenimas be balanso. Be logikos. Šia diena. Kiti mums gali tik pavydėti tokio durno optimizmo.
