Palanga keičiasi!

Palanga nuosekliai investuoja į viešąją infrastruktūrą, kuri formuoja miesto kokybę ir kurorto įvaizdį. Naujausias to pavyzdys – iš pagrindų atnaujintas viešasis sanitarinis pastatas Meilės alėjoje, šalia Jūros tilto.
Tai naujos kartos viešosios infrastruktūros objektas, kuriame modernūs inžineriniai sprendimai, išmaniosios technologijos ir universalus prieinamumas sukuria visiškai kitokį viešųjų sanitarinių paslaugų standartą.
Daugiau nei pusę amžiaus šioje vietoje stovėjęs, dar sovietmečiu statytas pastatas nebeatitiko nei šiuolaikių higienos reikalavimų, nei vieno lankomiausių Lietuvos kurortų poreikių. Jo vietoje šiandien veikia vienas moderniausių tokios paskirties viešųjų pastatų Lietuvoje.
Didžiausias naujojo objekto išskirtinumas – išmanioji pastato valdymo sistema. Ji realiuoju laiku stebi ir automatiškai reguliuoja svarbiausius technologinius procesus, todėl lankytojams užtikrinama švari, saugi ir komfortiška aplinka nepriklausomai nuo metų laiko ar žmonių srauto.
Sistema nuolat stebi oro temperatūrą, drėgmę, anglies dioksido koncentraciją, vandens temperatūrą, galimus nuotėkius bei kitus techninius parametrus. Atsižvelgdama į lankytojų skaičių, ji automatiškai reguliuoja vėdinimą ir šildymą, taip užtikrindama optimalų mikroklimatą bei efektyvų energijos naudojimą.
Kai pastate nėra lankytojų, automatiškai vykdomos vandens sistemų sanitarijos procedūros – terminis vandens apdorojimas, dezinfekavimas ir kiti profilaktiniai procesai, padedantys užtikrinti aukščiausius visuomenės sveikatos ir higienos standartus.
Kvapų kontrolei įrengta ozonavimo sistema, o moderni rekuperacinė vėdinimo sistema nuolat tiekia šviežią orą ir kartu leidžia taupyti energiją. Grindinis šildymas bei efektyvūs šilumos siurbliai užtikrina komfortą visais metų laikais.
Ką ras lankytojai?
Lankytojams įrengtos 34 naudojimosi vietos moterų ir vyrų zonose. Pastate taip pat yra atskiras žmonėms su negalia pritaikytas tualetas su pagalbos iškvietimo sistema bei speciali erdvė tėvams su kūdikiais. Vienu metu pastate gali lankytis iki 40 žmonių.
Pastatas visiškai perplanuotas ir pritaikytas šiuolaikiams poreikiams – įrengtos naujos inžinerinės sistemos, apšiltintos konstrukcijos, o fasadui pasirinktos natūralios ir ilgaamžės medžiagos – mediena bei „Corten“ plienas – derinamos prie Meilės alėjos ir pajūrio pušyno aplinkos.
Higienos kokybę užtikrina aukščiausios klasės sanitarinė įranga – bekontakčiai „Dyson“ vandens maišytuvai su integruota rankų džiovinimo funkcija, ilgaamžiai akmens masės praustuvai bei aukščiausios klasės „Geberit“ sanitarinė įranga su automatine vandens nuleidimo sistema. Bekontakčiai sprendimai mažina sąlytį su paviršiais ir padeda užtikrinti dar aukštesnį higienos lygį.
Didelis dėmesys skirtas ir pastato ilgaamžiškumui. Automatinis vandens minkštinimas padeda apsaugoti inžinerines sistemas nuo kalkių nuosėdų, o nuotolinė pastato stebėsena leidžia operatyviai pastebėti galimus gedimus dar prieš jiems tampant problema.
Naujasis viešasis sanitarinis pastatas – tai investicija ne tik į modernų statinį, bet ir į kokybiškesnę viešąją infrastruktūrą. Tokie sprendimai leidžia mažinti eksploatacijos sąnaudas, taupyti energiją ir užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ištisus metus.
Atnaujinta viešoji sanitarijos erdvė Meilės alėjoje ne tik gerokai padidins aptarnaujamų lankytojų skaičių, bet taps dar vienu pavyzdžiu, kaip Palanga nuosekliai investuoja į kokybišką, inovatyvią ir tvarią viešąją infrastruktūrą.
Ateinančiais metais dideli pokyčiai numatomi ir Palangos paplūdimiuose – čia iki vasaros pradžios turėtų atsirasti dvylika vieningos architektūrinės koncepcijos paviljonų, kur, be kitų paslaugų, bus įrengti ir viešieji sanitarijos mazgai bei dušai.
Savivaldybė taip pat yra numačiusi iš pagrindų atnaujinti ir šešis dar sovietmečiu statytus priekopės tualetus. Jiems jau parengti techniniai projektai, o po rekonstrukcijos visi statiniai atitiks vieningą architektūros stilistiką ir šiuolaikinius higienos bei prieinamumo reikalavimus.
Palanga keičiasi!
(be temos)
(be temos)