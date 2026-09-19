Pasiklydę laike

Už šio pasiklydimo laike kyšo verslo interesų ausys: prekes naudingiau laikyti prekybos centrų lentynose, o ne sandėliuose. Dar svarbiau – kuo anksčiau įsibrauti į pirkėjo piniginę. Kol jis dar pats nežino, kad jam reikia dar vieno kalėdinio puodelio, dekoratyvinio elnio, 3 m girliandos. Ir daug daug dovanų!
Jaukios reklamos, įspūdingos puošmenos – viskas kvepia laime. Tai vadinama psichologiniu trigeriu: sukuriama nostalgiška atmosfera atpalaiduoti pirkėjų savikontrolei. Ir išties – perkame! Nesvarbu, kad paskui daug ką perdovanojame arba – dar blogiau – išmetame į konteinerius, taip teršdami aplinką.
Įsivaizduokime: anų laikų žmogus dar nė bulvių nenukasęs ima puoštis Kalėdoms. Kaimas ne tik užsijuoktų – palaikytų praradusiu sveiką protą.
Kalėdos rugsėjį – ne vien prekybos centruose. Vos prabėgus pirmajai mokslo metų savaitei, didieji šalies miestai skuba pranešti, kada bus įžiebtos žaliaskarės, ko galima tikėtis miesto aikštėse. Valio, šventės! Adventą išvis ištriname iš savo kalendorių – jis juk nepatogus. Keturių savaičių laukimas? Ir dar kažko atsisakant?! Kam tiek vargti...
Ne mes vieni tokie pasiklydę. Pasaulis šiam reiškiniui net turi pavadinimą – „Christmas creep“. Angliškas „creep“ reiškia šliaužti, slinkti, sėlinti – judėti tyliai, lėtai ir atsargiai, dažniausiai norint likti nepastebėtam. Tik šis Kalėdų šliaužimas jau seniai nebeslepia savo pėdsakų. Jis šviečia neoninėmis girliandomis, skamba kalėdinėmis dainomis ir kviečia įsigyti dar vieną „jaukią smulkmeną“.
Toks kalėdinis rūkas, užkrintantis su pirmaisiais voratinkliais gamtoje. Proseneliai karstuose turbūt vartosi. Įsivaizduokime: anų laikų žmogus dar nė bulvių nenukasęs ima puoštis Kalėdoms. Kaimas ne tik užsijuoktų – palaikytų praradusiu sveiką protą. Mes gyvename kitaip. Mes skubame švęsti.
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