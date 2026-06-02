 Pasiklydę tarp dešros ir moralės

Pasiklydę tarp dešros ir moralės

2026-06-02 11:05
Saulius Pocius

Pasibaigus TVF misijos vizitui, finansų viceministras D. Sadeckas, kaip padorus vyras, praėjusią savaitę atvirai apreiškė Seime: „Esame raudoname fone.“ Valstybės išlaidos tapo didesnės už pajamas, net ir neskaičiuojant valstybės skolos aptarnavimo išlaidų. O su jomis tai jau visai košmaras per pilnatį. „Planavome, kad sukauptas grynųjų išlaidų nuokrypis 2026 metais bus 0,4 proc., dabar matome, kad galbūt bus 0,8 proc.“, – perspėjo viceministras, priminęs, kad ES leistinas iškrypimas tegali siekti 0,6 proc. Žodžiu, iškilo grėsmė pažeisti fiskalinės drausmės taisykles.

Saulius Pocius
Saulius Pocius / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Dieve, dieve, tai ką daryti? Keliuką į atsakymą nutiesė pats finansų ministras K. Vaitiekūnas, taip pat padorus vyras: „Būtų galima grįžti prie turto mokesčių didinimo.“

Žodžiu, ratas apsisuko, ir vėl tas pats. Kas tas „turtas“, už kurį mokesčius reikėtų kelti? Na, aišku: namai-nameliai, sklypai, garažiukai, butai. Dar vasarnamiai, pašiūrės, palėpės, flygeliai. Be to, ir perregistruojamų automobilių rinkliava, ko gero, didėja per menkai. Nes perka piliečiai, net jei ir benzinas iki silpnaprotystės pabrango.

Kitų galimybių biurokratiniai kupolai neįžvelgia. Pvz., nebeleisti skirti 1,2 proc. GPM veltėdžiams beigi 0,6 proc. – partijoms ir profsąjungoms. Pinigai turėtų likti biudžete.

O ir apie išlaidų mažinimą niekas visai nebešneka, nors viešajame sektoriuje pas mus tūno 364 tūkst. žmonių. Gal gerokai per daug? Ir tas darbas kelia kampuotų abejonių, švelniai tariant. Kad ir prisiminus garsiąją situaciją Registrų centre, kurio duomenis kai kas sėkmingai pumpavo aferistams. Žinote, kiek gaudavo šios įstaigos vadovas? 12 815 eurų. Ne per metus, per mėnesį. 7 360 – į rankas. Už šitokį broką!

Pamatai šituos skaičius ir pagalvoji: ar moralė pas mus kuo nors skiriasi nuo dešros? Taip. Gi dešrą galima iškart suryti, o kokia tad nauda iš moralės?

Šiame straipsnyje:
valstybės išlaidos
pajamos
finansai

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