Patogus gerumas

Tačiau šis palyginimas tampa vis taiklesnis. Pradėję švęsti lapkritį, per Kalėdas pasijuntame lyg išsekę bėgikai – pavargę nuo šurmulio, šviesų ir dirbtinai pumpuojamo džiaugsmo. Legendinis graikų pasiuntinys, bėgte įveikęs kelią iš Maratono į Atėnus, krito negyvas, vos pranešęs žinią apie pergalę. Mes, priešingai, atbėgę iki Kalėdų tikimės gimties stebuklo.
Ilgas kelias iki Kalėdų – tai ne galimybė švęsti be paliovos, o galimybė atrasti geresnį save. Kalėdos turėtų mumyse paskatinti atjautą, supratingumą, gebėjimą padėti. Padėti ne dėl „pliuso“ – nuo sofos telefonu pasiunčiant eurą kitą paramos akcijai, įmetant kruopų maišelį į „Maisto banko“ surinktuvę, nuperkant žaislą vaikui, kurį kažkas nuneš į ligoninę ar globos namus. Patogus toks gerumas – vargo nedaug, sąžinę lyg ir nuramini. Kitokiam gerumui reikia daugiau laiko ir širdies. Geri darbai nekrenta iš dangaus kaip snaigės, jiems reikia pastangų, investicijų – ne tik pinigų, bet ir laiko.
Lietuviai nestokoja gerumo. Nors ir ne perteklius... Pasauliniame dosnumo reitinge „World Giving Index“ 2018 m. Lietuva buvo 137-a iš 139 šalių. 2022-aisiais ūgtelėjome: tarp 119 tyrime dalyvavusių valstybių užėmė 83 vietą. Išmokome ir įpratome aukoti. Ne tik pinigus, bet ir savo laiką – vis daugiau tautiečių įsitraukia į aktyvias labdaringas veiklas. Pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje pradedamas kurti nacionalinis savanorystės kokybės standartas – jį patvirtinti planuojama kitąmet, pavasarį.
Tačiau gerumo lauke – ne vien vilties daigai. Šiuo metu emocinės paramos vaikams ir paaugliams tarnyboje „Vaikų linija“ kritiškai trūksta savanorių. „Klausau tavęs“ gali būti šviesa juodžiausioje neviltyje tiems, kurie bejėgiškiausi, kurių skausmo negirdi artimieji. Gal išgirsime mes, kalėdiniame maratone ieškantys pačios svarbiausios – širdies – dovanos?
