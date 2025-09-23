 Peludėje – su kultūros varliagyviais

Peludėje – su kultūros varliagyviais

2025-09-23 10:50
Saulius Pocius

Kol tauta buvo priversta žiopsoti į tą politinę bakchanaliją, susijusią su negebėjimu kur nors aptikti du ministrus, pro visų akis praslydo tai, kad jau paskelbti net 46 pretendentai į Nacionalines kultūros ir meno premijas. Sąrašas išties ilgas. Ir stebuklingas. Kaip iki šiol šitos premijos negavo V. Mainelytė, J. Leitaitė, G. Grajauskas, A. Kėleris, A. Sakalauskas, S. Žirgulis ar L. Inis? Kaip šitaip galėjo apskritai atsitikti?

Saulius Pocius
Saulius Pocius / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Gėdingų analogų LR kultūros peludėje jau būta. Algimantas Masiulis, vienas pačių iškiliausių Lietuvos aktorių, taip ir numirė nesulaukęs šio apdovanojimo, nors buvo sukūręs 160 vaidmenų teatre ir 104 kino filmuose. Parodykite nors vieną LT aktorių, kurį kviestų filmuotis į Šveicariją?

O kada šią premiją gavo Regimantas Adomaitis? Sunku patikėti – tik 2014-aisiais. Tais pačiais metais ja įvertintas ir Juozas Budraitis, nors prieš tai būdavo metų metais garbinami žemesnio kalibro, nė iš tolo jiems neprilygstantys veikėjai, kurių pavardės ir šiandien nedaug ką tesako.

Kas tai yra: kultūrinis lunatizmas, snobiškas patyčių ritualas ar mužikiško negebėjimo atskirti asmenis nuo asmenybių apraiška?

Kartais atrodo, kad visokių komisijų nariams svarbiausia patiems atrodyti itin moderniai – kuo įmantriau apibūdinti apdovanojimo motyvus, o ne pateikti realų pretendento darbų įvertį. Nesyk susidarė įspūdis, kad taip norima už sėdmenų pritempti kurį nors meno varliagyvį prie paties apdovanojimo, o ne objektyviai įvertinti tai, ką jis sukūrė (arba veikiau – kai ką įtikino, kad sukūrė).

Neįmanoma paaiškinti, kodėl ir dabar sąraše nėra, pvz., V. Kochanskytės, G. Patacko, E. Vėlyvio, I. Jankauskaitės, I. Stasiulytės ar kitų akivaizdžiai talentingų asmenybių, kurios ir be snobiškų debatų turėtų būti nominuotos.

P. S. Gal ir ministrų jau nebeįmanoma surasti, nes aplink – vienos vidutinybės.

Šiame straipsnyje:
neįvertinti menininkai
kultūrinis lunatizmas
vidutinybės
ignoravimas
meno premijos
Nacionalinės premijos
premijos

Kai
valstybės kūrėjui p. Olegui Šurajevui Kultūros eksministras p. Simonas Kairys (čekutininkas) patiki įteikinėti garbingus apdovanojimus menininkams ir nė vienas iš jų neatsikelia ir nepalieka salės , tai Jūsų išvardinti Menininkai tai publikai , tikriausiai, mažai žinomi ar visai nežinomi . Nepagarba tikrai Lietuvai nusipelniusiems žmonėms liejasi per kraštus ir už vieną ne tokį lepteltą žodį , kurį norėtų išgirsti ,, teisuolis,, , nubraukiami žmogaus viso gyvenimo pasiekimai ir nuopelnai . Vidutinybių era ...
0
0
Ministrai kairi
tokių MENININKŲ nepažįsta ...
0
0
Visi komentarai (2)

