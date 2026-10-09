Pitekantropai kūrė partijas

Galiausiai vienas svarbiausių pučo organizatorių, SSRS valstybės saugumo komiteto (rus. Komitet gosudarstvennoi bezopasnosti, KGB) vadovas Vladimiras Aleksandrovičius Kriučkovas (1924–2007) susisiekė su Jelcinų giminės atstovu Borisu Nikolajevičiumi (1931–2007) ir pripažino pralaimėjimą.
„Nebuvome ištroškę kraujo. Nebuvome pasiryžę bet kokia kaina likti valdžioje“, – CNN dokumentinio serialo „Šaltasis karas“ (angl. „Cold War“, 1998–1999) 24-oje serijoje tvirtino V. A. Kriučkovas.
Vėlesniais gyvenimo metais, jau žlugus Sovietų Sąjungai, V. A. Kriučkovas atsidėjo intelektiniam darbui („Radio Free Europe / Radio Liberty“ portale pateikiamas straipsnis „Kas nutiko 1991-ųjų rugpjūčio sovietinio perversmo sąmokslininkams?“ (angl. „What Happened To The August 1991 Soviet Coup Plotters?“, 2016 08 19). Jis kūrė ir leido knygas bei kritikavo Gorbačiovų giminės atstovą Michailą Sergejevičių (1931–2022).
Jo kolega, SSRS ministro pirmininko pareigas ėjęs Valentinas Sergejevičius Pavlovas (1937–2003) šiek tiek pasėdėjo įkalinimo įstaigoje. Paleistas jis gavo aukštą postą komercinėje įstaigoje „Časprombank“, o vėliau ėjo kitas taip pat neblogas pareigas panašioje įmonėje „Promstroibank“. Dar vėliau V. S. Pavlovas įsidarbino įmonėje anglosaksišku pavadinimu („Business Management Systems“). Taip pat teigiama, kad jis buvo paskirtas organizacijos „Laisvoji ekonominė bendruomenė“ (rus. „Volnoje ekonomičeskoje obščestvo“) viceprezidentu (matyt, turėta omenyje ne ta dar XVIII a. įkurta organizacija, o kažkokia kita panašiu pavadinimu).
Gynybos ministrui Dmitrijui Timofejevičiui Jazovui (1924–2020) teko praleisti 18 mėnesių „Matroskaja tišina“ (liet. „Jūreiviškoji tyla“) kalėjime, tačiau net ir atleistas nuo karinės tarnybos jis išliko laukiamu svečiu gegužės 9-osios minėjimuose. Jam netgi pavyko tapti patarėju ir analitiku, t. y. vėl įsiskverbti į valstybės valdymo aparatą, o 2014 m. lapkričio 8 d. asmuo, kurio pavardės nesinori minėti, jam įteikė Rusijos garbės ordiną (rus. „Orden počiota“) už „aukštus pasiekimus visuomenei naudingoje veikloje“. Likus kiek mažiau nei metams iki mirties, 2019-ųjų kovą, Lietuvos Respublikos teismas jį už akių (lot. „in absentia“) nuteisė 10 metų kalėjimo dėl karo nusikaltimų (BBC portalo straipsnis „Lietuva nuteisė rusus už karo nusikaltimus sovietų valdymo laikais“ (angl. „Lithuania convicts Russians of war crimes under Soviet rule“, 2019 03 27).
Vidaus reikalų ministras Borisas Karlovičius Pugo (1937–1991) buvo vienintelis aštuoniukės narys, miręs dar faktiškai nesibaigus perversmui. Oficiali B. K. Pugo ir jo žmonos mirties priežastis – savižudybė. Jų iškeliavimo pas protėvius aplinkybėse daug keistų detalių, tad vis atsiranda vienas kitas žmogus suabejojantis oficialia įvykių versija.
Kito aštuoniukės nario, bespalvio ir beveidžio funkcionieriaus Olego Dmitrijevičiaus Baklanovo (1932–2021) gyvenimo saulėlydis buvo nepalyginamai pozityvesnis. Jis taip pat rado kuo užsiimti versle ir valstybės tarnyboje, o jo pavardė buvo siejama su įmone „Rosobščemaš“ (teigiama, kad ji kažkaip susijusi su raketų pramone) bei paslaptinga visuomenine organizacija, turėjusia puoselėti Rusijos ir Ukrainos žmonių „draugystę bei bendradarbiavimą“.
SSRS viceprezidentas Genadijus Ivanovičius Janajevas (1937–2010) per perversmą turėjo tapti naujuoju proletariato rojaus vadovu, tačiau šiai jo svajonei nebuvo lemta išsipildyti. Žlugus Sovietų Sąjungai, jam teko tenkintis postu keistoje įstaigoje, kurios pavadinime buvo žodžiai „departamentas“, „istorija“, „tarptautiniai santykiai“, „Rusija“, „akademija“ ir „turizmas“. Jam buvo diagnozuotas plaučių vėžys, o šį pasaulį jis paliko 2010 m. rugsėjo 24-ąją.
Politinėje veikloje po perversmo, kaip leidžia spėti viešojoje erdvėje pateikiami faktai, Genadijus Ivanovičius beveik nedalyvavo, tačiau joje itin uoliai sukosi septintasis aštuoniukės narys, bespalvis nomenklatūrininkas pitekantropo veidu.
Teigiama, kad gavęs valdžios malonę Vasilijus Aleksandrovičius Starodubcevas (1931–2011) prisidėjo prie vadinamosios Rusijos agrarinės partijos (rus. Agrarnaja partija Rossii) įkūrimo ir netgi spėjo pabūti Dūmos nariu bei Tulos gubernatoriumi. Galiausiai jo partija susijungė su „Vieningąja Rusija“ (rus. Jedinaja Rossija), o jį patį pakirto širdies smūgis.
Apie paskutinįjį aštuoneto narį Aleksandrą Ivanovičių Tiziakovą (1926–2019) faktiškai nėra ko pasakoti. Jis taip pat įsitraukė į verslą ir keletą kartų bandė pakliūti į Rusijos Dūmą.
Reziumuojant galima pasakyti, kad beveik visi Valstybės nepaprastosios padėties komiteto nariai savo gyvenimą užbaigė gana ramiai. Savąją lemtį jie pasitiko visų užmiršti ir, neskaitant pavienių praeities įvykius tyrinėjančių mokslininkų, beveik niekam neįdomūs. Net savo bendraminčiams, bandantiems atkurti Sovietų Sąjungą.
Beveik visi Valstybės nepaprastosios padėties komiteto nariai savo gyvenimą užbaigė gana ramiai. Savąją lemtį jie pasitiko visų užmiršti ir beveik niekam neįdomūs.
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