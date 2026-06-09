Pleškančių apatinių sindromas

Kontrabanda pas mus rąžosi laisvai ir šiandien. Savaitgalį dėl baliono vėl dejavo sostinės oro uostas. Kaltiname baltarusius provokacijomis, o pas pačius mus kas penkta surūkyta cigaretė – kontrabandinė.
Po to, kai dėl sąsajų su kontrabanda buvo sulaikyta uniformuotųjų gauja, pareigūnų profsąjungos pareiškė: „organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose jau daugelį metų daro sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams.“
Vadinasi, buvo žinoma, kad nuolat daromi nusikaltimai prieš valstybę, bet visi tyliai ramiai taikstėsi su tuo ištisus dešimtmečius.
Tik kai droninis triukšmas pasiekė NATO ir Briuselį, tik tada ėmė liepsnoti uniforminiai triusikai. Ir operacijos surengtos, ir 27 asmenys sulaikyti, ir dronus su cigarečių dėžėmis, pasirodo, jau galime nuleisti ant žemės. Žodžiu, reikėjo skandalo, kad pradėtume įveikti savo pačių apsileidimą ir taikstymąsi su kriminalu.
Vieno sulaikytųjų automobilį puošė 3 tūkst. eurų kainuojantis numeris su užrašu „Zakon“ (rus. įstatymas). Visi tie ponai gyveno prabangiuose namuose, važinėjo brangiomis mašinomis, tačiau kontroliuojančios institucijos į tai vėpsojo pro pirštus, nors reikėjo tik atlikti tų veikėjų pajamų ir išlaidų palyginimą. Jei pajamos mažesnės už išlaidas, akivaizdu, kad čia jau turėtų veikti BK 189 straipsnis (neteisėtas praturtėjimas). Bet niekam tai nerūpėjo, laukta, kad liepsnojantys apatiniai imtų svilinti užpakalius, o žviegimas nusidriektų per visą Europą. Tik tada ėmėme traukti valstybę iš kontrabandos liūno. Biudžetininkai, blyn.
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