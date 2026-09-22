Reportažas iš Krymo

Be to, aš turiu rimtą pasiteisinimą. Pastaruosius keletą mėnesių praleidau Kryme ir man tik visai neseniai pavyko iš ten ištrūkti.
Taip pat reikia pasakyti, kad per šiuos tris mėnesius man teko būti tokių keistų įvykių liudininke, kad net nežinau, nuo ko pradėti pasakojimą.
Dar norėčiau iš anksto išreikšti užuojautą Seimo narei Militai Pirskienei. Skaičiau internete straipsnį „Seimo narės šeimoje – skaudi netektis“ ir puikiai žinau, koks būna sukrėtimas žmogui, kai per audrą automobilį sutraiško nulūžęs medis. Ypač jeigu jam tas automobilis buvo reikalingas vien pasirodyti prieš pažįstamus bei kaimynus.
O mano nuotykiai prasidėjo dar šių metų gegužę, kai su manimi vėl susisiekė pažįstamas Dziundzvaldas Birkaila.
„Žiūrėk, karočia, yra toks keistas prašymas. Mes su chebryte pakalbėjom, kad reikia padaryti galą visoms toms kalboms, kad neva Rusijoje trūksta degalų ir ten tipo eilės automobilių prie degalinių stovi, ir kad neva „ukrofašistiniai chocholai“ duoda į kaulus rusams. Žodžiu, važiuojam visi į Krymą, kaip taribyniaiz laikaiz, ir būtų gerai, jeigu tu varytum kartu“, – pasakė ponas D. Birkaila.
Iš pradžių apsidžiaugiau. Man atrodė, kad jam ir kitiems esu reikalinga dėl savo žurnalistės talentų, bet vėliau jo ištarti žodžiai kiek nuliūdino.
„Aš negaliu vienas vežtis berniukų be moters. Mane palaikys gėjumi ar pedofilu. Ims klausinėti, kur vaikų motina, o aš nei rusams, nei litovcams niekaip nepaaiškinsiu, kad jų motina dar užpernai pabėgo su į anūkus tinkančiu vietnamiečiu“, – paaiškino ponas D. Birkaila.
Atsakiau teigiamai, nes ką gi aš, nukvakusi žurnaliūga, kiekvieną rugsėjį kurianti tekstus iš serijos „Žmonės teigia nepamenantys tokios vasaros“, dar galėjau atsakyti? Vizitas Kryme reikštų ir atostogas, ir papildomą darbą. Gal iš tikrųjų paaiškėtų, kad ten viskas ramu ir kad Landsbergiai su Sorošais, pasitelkę žiniasklaidą, kiršina tautą.
Kaip mes atskridome į Krymą, nepasakosiu, nes net ir pati nelabai supratau. Prisimenu tik, kaip Erkė Šiukšlinienė, ta sena „tarka“, visiems vyrams demonstravo savo naują bikinį, o šalia sėdėjusios jaunesnės rusų šliundros iš jos juokėsi.
„O kaip tas tavo ligotas vaikas? Ar jį kas prižiūri?“ – Erkės lengvabūdiškai paklausė Pirdimieras Pirdaitis.
„Ai, kad man jis reikalingas tik tada, kai teismai prisiknisa“, – pasakė Erkė ir pati nusižvengė.
„O man tetiz pasakojo, kad viskas buvo geriau prie ruso. Visi visko gaudavo po lygiai. Viskas būdavo nemokama. Nebuvo jokių iškrypėlių, nei savižudybių, nei skyrybų“, – garsiai čiulbėjo jaunesnysis D. Birkailos sūnus Myžintas. Su mumis skridusi partijos „Išvietės aušra“ atstovė Irma jam vis draugiškai sužviegdavo: „Eik tu, uoga!“
Vyresnėlis Birkpautas, suraukęs veidelį, klausėsi naujausio Emilijaus Staugūno Putinelo albumo.
„Do, re, mi, fa, sol, le, Xi... Sėdo Trumpas į taksi... sumokėjo tris rublius... ir nurūko į Gargždus... iš Gargždų paspaudė gazą... ir nurūko į Kaukazą... iš Kaukazo – į mėnulį... pažiūrėt, kaip Muskas guli... Muskas guli ir sapnuoja... pas Epsteiną jis važiuoja... turi kokso ir kanapės... ir kelnaites Kakės Makės...“ – dainavo E. S. Putinelas.
„A tu gali nutildyt tą nesąmonę? Ką žmonės pagalvos?!“ – užriko ant savo vaiko D. Birkaila.
„Vot, kur tikras vyras, ne toks, kaip mano urodas...“ – rusiškai pakomentavo viena rusė.
Atsimenu, kaip mes galiausiai atsidūrėme pusiasalyje, ir iš karto apėmė keista, paslaptinga bei grėsminga nuotaika. Nežinau, ką jautė kiti, bet aš pasijutau kaip tame seriale, kuriame skambėjo labai gera muzika ir kažkoks agentas su smėlio spalvos paltu, atvykęs į kažkokį Amerikos kaimelį, visur vaikščiojo išpūtęs akis ir viskuo stebėjosi. Na, tame, kurį rodė per televizorių gal prieš trisdešimt metų.