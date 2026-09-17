Tai buvo slapto susitarimo su nacistine Vokietija dalis. J. Stalino vertėjas V. Berežkovas, vėliau savo gyvenimo klajones išklojęs knygoje, asmeniškai dalyvavo šioje invazijoje, kuri, kaip pats tvirtino, tuokart buvo vadinama specialiąja karine operacija.
Ar nieko neprimena?
Po daugiau nei aštuonių dešimtmečių sovietų tradicijų paveldėtojai, Kremliaus didžiūnai, planuodami įsiveržimą į Ukrainą, nepasivargino paieškoti kokio kito eufemizmo specialiajai operacijai pavadinti. Paliko tą pačią „laiko patikrintą“ sąvoką, nes karą vadinti karu jiems kažkaip nesinorėjo.
Tik štai skirtingai nuo tuometės stalininės Raudonosios armijos „šaunuolių“, kurie tada įsibrovę į Lenkiją į nelaisvę paėmė apie ketvirtį milijono lenkų karių ir dalį jų sušaudė Katynėje, dabartiniams Maskvos samdiniams sekasi kur kas sudėtingiau.
Kasdien po tūkstantį jų patręšia Ukrainos žemę. Per beveik penkerius „specialiosios operacijos“ metus daugiau nei pusantro milijono jų jau virto kompostu – nuo eilinių iki generolų. Pastarasis – kažkoks A. Grunis, rusų armijos vadas iš Donbaso, tas pats, kuris „savo prezidentui“ šią liepą dar spėjo raportuoti apie kažin kelintą Konstantinovkos „užėmimą“.
Nesėkmes fronte jie bando kompensuoti kitais būdais – terorizuodami ir žudydami civilius Ukrainoje ir regzdami sabotažo bei teroro aktus visoje Europoje. Tačiau nuo to jų įvaizdis nesitaiso.
P. S. Nuo rytojaus Rusijoje prasideda Dūmos rinkimai. Skamba kaip anekdotas. Todėl ir keista, kam tos „vakarietiškos“ ceremonijos, jei reputacinis šalies indeksas ir taip kažkur istorijos sąvartyne, tikintieji sakytų – pragaro dugne?
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