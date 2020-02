Sabo horizontai

Būdamas vos 23-ejų D.Sabonis brėžia naujus horizontus Lietuvos krepšinio sirgaliams. Simboliška, kad kai kuriuos jų pamatysime lietuviams ypatingą dieną – Vasario 16-ąją, bene lietuviškiausiame JAV mieste – Čikagoje.

O pavyko gerokai daugiau, nei tikėjosi Lietuvos krepšinio simbolis. D.Sabonis tapo antruoju istorijoje lietuviu, išrinktu dalyvauti NBA "Visų žvaigždžių" rungtynėse. Ką reiškia šis pripažinimas, matyt, pasako faktas, kad tokios garbės nesulaukė net didžiausios mūsų krepšinio legendos A.Sabonis, Šarūnas Marčiulionis ar Šarūnas Jasikevičius. Vieninteliam prieš 15 metų tai buvo pavykę Žydrūnui Ilgauskui. Žinoma, vertinant visą karjerą, visų jų įveiktos viršūnės buvo nepalyginamai aukštesnės nei Domo, tačiau tai, ką pastaruoju metu NBA arenose krečia Sabukas, jo pirmtakams net nesisapnavo. Per ketvirtąjį savo sezoną jis tiesiog dominuoja stipriausioje pasaulio lygoje. Užvakar per akistatą su NBA čempionu "Toronto Raptors" užfiksuotas šiaip jau retas statistinis pasiekimas – vadinamasis trigubas dublis buvo dar toli gražu ne skambiausias lietuvio akordas. Ankstesniais sezonais nesurinkdavęs nė vieno tokio hettriko, per pastarąsias devynerias rungtynes jis užfiksavo net tris trigubus dublius. O šį sezoną demonstruojamo stabilumo ir universalumo (vidutiniškai po 18,3 taško, 12,6 atkovoto kamuolio ir 4,7 rezultatyvaus perdavimo per mačą) jam gali pavydėti net ryškiausios NBA žvaigždės.

Tad būdamas vos 23-ejų D.Sabonis brėžia naujus horizontus Lietuvos krepšinio sirgaliams. Simboliška, kad kai kuriuos jų pamatysime lietuviams ypatingą dieną – Vasario 16-ąją, bene lietuviškiausiame JAV mieste – Čikagoje vyksiančiose NBA "Visų žvaigždžių" rungtynėse.