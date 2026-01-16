Šaldytuvas ir kotletai

Yra ir dar viena puiki jo savybė, ypač vertinga sukčių siautėjimo laikais. Tai šaldytuvo svoris ir jo transportavimo keblumai.
Joks internetinis sukčius neišvilios šaldytuvo iš senjoro virtuvės taip, kaip akimirksniu išvilioja pinigus iš jo sąskaitos.
Juk nepasakys sukčius: atnešk šaldytuvą į nuošalią vietą, palik, o kitą dieną rasi jį pilną kotletų.
Atrodo visiškai neįtikėtina, bet turbūt atsirastų norinčių nešti šaldytuvus į nurodytą vietą ir tikinčių nemokamais kotletais. Tačiau net ir tikėjimas nepadėtų nunešti, nes šaldytuvas per daug sunkus net ir būdamas tuščias.
Antai 2017 m. stipriausias Lietuvos vyras Žydrūnas Savickas nešiojo šaldytuvus. Nors juose nebuvo kotletų, bet vis tiek nunešė ne itin toli ir jį pralenkė smarkus skandinavas, kuris 20 m du šaldytuvus nešė devyniolika sekundžių. Taigi galime būti ramūs – joks sukčius nenuneš mūsų šaldytuvų.
Gal geriau, aidi patarimai, pasitraukus iš II pensijų pakopos – ne naujas šaldytuvas, bet investiciniai sprendimai. Tačiau investuoti – ne blynus kepti. Visą gyvenime šaškes stumdęs, šachmatais nepažaisi. Tad šaldytuvas ir vėl pirmauja.
Paskaičiuokime. Pranešama, kad per praėjusio mėnesio kelias savaites iš trijų gyventojų buvo išviliota virš 50 tūkst. eurų, iš dviejų moterų ir įmonės sąskaitų – 55 tūkst. eurų, o iš dar keturių asmenų – per 21 tūkst. eurų. Dar 700 tūkst. eurų – iš vieno žmogaus. Už tokius pinigus buvo galima nusipirkti apie milijoną šaldytuvų. Ir joks galiūnas jų nebūtų nunešęs, o pinigus sukčiai nuneša keliais piršto paspaudimais.
Kad ir kaip svarstysi, šaldytuvas galbūt yra investicija. Aišku, gyvenimas nestabilus – gali ateiti laikai, kai šaldytuve bus daugiau ledo nei kotletų. Tačiau ir sunkmečiu šaldytuvas pravers, mat jis saugo ne tik kotletus. Anot anekdoto apie blondinę: kai virtuvėje užgesini šviesą, ji neprapuola – išmaniai užsisaugo šaldytuve.
