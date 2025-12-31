Šarūnas Vaitkus: besibaigiant 2025-iesiems, sustokime akimirkai

Kiekvieni metai turi savo prasmę. 2025-ieji daugeliui tapo brandos, apsisprendimų ir vidinio augimo metais. Metais, kai labiau nei bet kada supratome, jog svarbiausia ne tai, ką turime, o tai, kuo tampame. Ne greitis, o kryptis. Ne triukšmas, o prasmė. Ne tobulumas, o žmogiškumas.
Gyvenimo prasmė slypi paprastuose dalykuose: būti šalia, išgirsti, atleisti, padėkoti, mylėti.
Kiekviena diena – tai galimybė būti geresniems nei vakar. O kiekvieni nauji metai – ne naujas lapas, o tęsinys to, ką kuriame savo širdimi.
Tegu 2026-ieji ateina ramūs, šviesūs ir viltingi. Su daugiau pasitikėjimo vieni kitais, su daugiau šilumos kasdienybėje, su daugiau tikėjimo, kad net maži geri darbai keičia pasaulį.
Išsaugokime tai, kas 2025-aisiais buvo brangiausia. Paleiskime tai, kas slėgė. Ir ženkime į naujus metus su viltimi, prasme ir dėkingumu.
Su besibaigiančiais metais. Su artėjančiais naujais. Būkite sveiki ir laimingi.
