Šarūnas Vaitkus: nepritarėme ir nepritarsime

Rugpjūčio 25 d. įvyko viešasis svarstymas dėl projektinių pasiūlymų, numatančių statybas J. Basanavičiaus g. 47, šalia istorinės vilos „Komoda“.
Kaip jau esu rašęs, UAB „Du kart du“ architektų pateikta šiame sklype projektuojamų pastatų architektūrinė vizija kelia rimtų klausimų. Tai, ką matome projekto autorių vizualizacijose, labiau primena daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksą, bet ne viešbučio paskirties pastatus. O kalbame apie vieną jautriausių ir istoriškai vertingiausių Palangos vietų.
Čia projektuojami du keturių aukštų pastatai, kiekviename iš jų įrengiant po 28 apartamentus, bei keturi nuo 110 iki 130 kvadratinių metrų ploto vienaaukščiai statiniai individualiems apartamentams.
Viešajame svarstyme Savivaldybė aiškiai išsakė savo poziciją – nepritarėme ir nepritarsime. Mums netinka tai, kas šiuo metu yra numatyta projekte, netinka tokia architektūra ir toks šios istorinės vietos vertinimas.
Mes pareikalavome, kad projektiniai sprendiniai būtų perduoti svarstyti Regioninei architektūros tarybai.
Tai svarbu ne tik dėl architektūrinės projekto kokybės, bet ir dėl būtinybės įvertinti, ar siūlomas projektuojamų pastatų santykis su istorine aplinka iš tiesų atitinka šiai vietai keliamus lūkesčius.
Taip pat turi būti aiškiai įrodyta, kad projektuojamas objektas bus vientisas viešbučio ar svečių namų paskirties kompleksas, o ne atskirų gyvenamųjų daugiabučių ar poilsio apartamentų modelis.
Tai nėra formalūs pastebėjimai. Tai mūsų visų atsakomybės klausimas – kokį miesto veidą kursime šiandien ir kokį paveldą perduosime ateities kartoms.
Dėsime visas pastangas, kad projektas būtų keičiamas ir jo architektūriniai sprendiniai derėtų su šios vietos istorine aura bei kraštovaizdžiu.
Taip pat dėl šio projekto pasisakys ir Kultūros paveldo departamentas.
Manau, kad pirmiausia turime ieškoti sprendinių, kurie leistų buvusios sanatorijos „Jūratė“ visuomeninės paskirties pastatą – legendinę „Jūratės“ valgyklą – išsaugoti ir integruoti į bendrą teritorijos architektūrinę viziją, o ne skubėti jį nugriauti.
Vietose, kurios kuria mūsų miesto veidą ir istoriją, turime būti ypač atsakingi ir jautrūs.
Palanga turi augti ir keistis. Tačiau vietose, kurios kuria mūsų miesto veidą ir istoriją, turime būti ypač atsakingi ir jautrūs.
J. Basanavičiaus g. 47 teritorija, šalia legendinės Tiškevičių vilos „Komoda“, yra būtent tokia vieta.
Palangos kultūros paveldo teritorijose negali atsirasti bet kokia architektūra ir dar su užslėpta paskirtimi. Čia kiekvienas naujas pastatas turi būti vertinamas ne tik pagal tai, ar jį galima pastatyti.
Svarbiausia – ar jis yra vertas šios istorinės vietos.
(be temos)
(be temos)
(be temos)