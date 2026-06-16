Šarūnas Vaitkus: skandalas tęsiasi

Socialinė apsaugos ir darbo ministerija išplatino atsakymą į mano viešai iškeltus klausimus, kodėl daugiau nei dešimt kartų buvo tikrinami mano, mano sutuoktinės, kai kurių Palangos savivaldybės tarybos narių, priklausančių daugumai, o taip pat kai kurių Palangos savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenys, primena klasikinį kvailinimo šedevrą: atsakant į klausimą apie batus, kažkodėl painiai ir miglotai pasakojama apie ratus.
Daug žodžių, daug techninių terminų, daug pasakojimų apie sistemas, algoritmus ir automatinius procesus, ES direktyvas, tačiau nė vieno aiškaus atsakymo į svarbiausią klausimą – kokiu pagrindu tai daryta?
Ministerijos išplatintas atsakymas skamba maždaug taip: „Mes negalime paaiškinti, kodėl tikrinome šiuos žmones, bet galime labai detaliai paaiškinti, kaip veikia kompiuterinė sistema, kuri juos tikrino“.
Bet aš juk neklausiau, kaip veikia SPIS sistema. Neklausiau, kaip Registrų centras perduoda duomenis ar kaip vyksta techninė sinchronizacija. Klausimas buvo labai paprastas: kokiu pagrindu buvo, kaip įtariama, renkami ir tikrinami konkretūs mano, mano sutuoktinės bei kitų Palangos tarybos narių ir administracijos darbuotojų duomenys?
Panašu, kad ministerija bandė gesinti gaisrą benzinu, nes po jos paaiškinimo klausimų kilo dar daugiau.
Ministerija į šį klausimą neatsakė.
Vietoje to pateikiama istorija apie automatinius procesus, kurie esą kažkaip patys nusprendė pasidomėti būtent Palangos meru, jo šeima, kai kuriais tarybos nariais ir savivaldybės darbuotojais. Jei tikėti tokiu paaiškinimu, belieka manyti, kad valstybinės informacinės sistemos Lietuvoje jau pačios savarankiškai atsirenka politinius oponentus ir, kaip įtariama, pradeda rinkti apie juos informaciją.
Dar daugiau klausimų kyla prisiminus, kas apskritai yra SPIS. Socialinės paramos šeimai informacinė sistema buvo sukurta administruoti socialinės paramos, išmokų ir socialinių paslaugų procesus. Kitaip tariant, tai nėra sistema, skirta domėtis politikų, savivaldybių darbuotojų ar tarybos narių namų adresu, turimu turtu bei kitais asmeniniais duomenimis. Tai nėra sistema domėtis politiniais oponentais.
SPIS paskirtis – socialinės paramos administravimas. Todėl natūraliai kyla klausimas: kokio konkretaus socialinės paramos proceso dalyviai buvo Palangos meras, jo sutuoktinė ar kiti viešai minimi asmenys?
Kokių pašalpų ar socialinių paslaugų mes prašėme?
Jeigu ministerija rimtai bando sudaryti įspūdį, kad Palangos meras ar jo šeima kreipėsi dėl pašalpų, tuomet reikėtų tai pasakyti aiškiai ir pateikti faktus.
Jeigu tokios bylos nebuvo, tuomet visuomenė turi teisę žinoti, kodėl socialinės paramos administravimui skirta sistema, kaip įtariama, rinko duomenis apie žmones, kurie su jokiais socialinės paramos procesais nėra siejami.
Ministerija šiandien atsakė į klausimą „kaip“. Tačiau klausimas „kodėl“ taip ir liko neatsakytas.
Demokratinėje valstybėje atsakomybę už duomenų kaupimą ir naudojimą neša ne kompiuteriai ir ne programos. Atsakomybę turi institucijos ir konkretūs pareigūnai.
Lietuvos žmonės turi teisę žinoti, ar valstybės institucijos renka ir kaupia duomenis apie politinius oponentus. O jei tokie veiksmai buvo teisėti, visuomenė turi teisę išgirsti konkretų, aiškų ir dokumentais pagrįstą paaiškinimą, o ne biurokratinį romaną apie paslaptingus automatinius procesus, kurie rengia pramoginius asmens duomenų galimus nutekinimo vakarėlius.
Panašu, kad ministerija bandė gesinti gaisrą benzinu, nes po jos paaiškinimo klausimų kilo dar daugiau.
Tikiuosi, Generalinė prokuratūra padės surasti tikruosius atsakymus.
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