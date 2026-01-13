Senovės marsiečių patarlės

Viskas įvyko ne kur kitur, o Maskvoje, mat aš ten, padedant Pirdimierui Pirdaičiui ir Erkei Šiukšlinienei, važiavau paimti interviu iš žymiosios čiuožėjos Margaritos Barabesko. Ji tvirtino atradusi „patikimų įrodymų“, esą Antanas Sniečkus „atleido“ Gabrieliui Landsbergiui ir „netgi jį gerbė“.
Taip pat ši dailiojo čiuožimo garsenybė ir Kremliaus peskovų dvaro freilina tvirtino galinti pateikti žurnalistams įdomios informacijos apie naująją Rusijos raketą „Bulvešnik“.
Iš pradžių man šis pasiūlymas atrodė šiek tiek keistai.
„Ką gi gali dailiojo čiuožimo atstovė žinoti apie balistines raketas?“ – pritarė man E. Šiukšlinienė.
Vis dėlto galiausiai visi nusprendėme, kad šis interviu padės apiplauti su Kremliaus aplinka draugaujančios čiuožėjos reputaciją ir gal net grąžins jai pilietybę, todėl sėdau į lėktuvą ir iš Vilniaus per aplinkui išskridau link Maskvos.
Skrisdama lėktuvu, spėjau perskaityti nežinomo dvasininko perspėjimą nešvęsti gegužės 1 d. Jis tvirtino, kad minint šią dieną gali aptemti protas. Yra netgi žinoma atvejų, kai darbo žmonių šventę minėjęs asmuo viešoje vietoje išsitraukė „galimai į organą panašų daiktą“ bei, visiems matant, puolė tenkintis prie V. V. Putino nuotraukos. Dvasininkams teko atlikti egzorcizmo seansą – parodyti jam filmą „Vaikai iš Amerikos viešbučio“.
„Šis filmas toks prastas, kad net piktąsias dvasias išvaro“, – tvirtino dvasininkas.
Atvykusi į Maskvą, taip ir nespėjau susitikti su čiuožėja Margarita, mat netrukus aukštai danguje pasirodė žalia šviesa.
Netoliese buvę maskviečiai ją taip pat pastebėjo ir puolė pirštais rodyti bei fotografuoti, o aš, kaip kvaiša, tik žiūrėjau į šią materiją išpūtusi akis, kol ji apgaubė mane.
Netrukus man ėmė svaigti galva ir temti protas. Atrodė, kad ta šviesa visu kuo stipresnė už mane. Staiga pasijutau esanti lengvutė it plunksna, o dar kiek vėliau suvokiau kylanti į orą, šviesos šaltinio link.
Nežinau, kiek laiko prabėgo, kol galiausiai susivokiau esanti patalpoje, panašioje į laivo kajutę.
Apsipratus akims, išvydau, kad priešais mane stovi gal koks tuzinas nežemiškos kilmės būtybių. Visos jos buvo labai panašios į žmones, tik gal penkis kartus didesnėmis akimis, o jų oda buvo arba raudona, arba žalia, kaip Baltarusijos vėliavos.
Savo veido išraiška šios būtybės priminė jūros gyvius – akys amžinai išpūstos, o burnos pražiotos, tačiau jos sugebėjo skleisti aiškiai suprantamus garsus.
„Sveikas, žmogau“, – sugargaliavo viena būtybė.
Nežinau, kiek truko mūsų kelionė, kol galiausiai atskridome į kitą, už Žemės ribų esančią planetą. Pamenu tik tiek, kad viena būtybė kažką vogravo žemu kriokiančiu balsu, o kita, matyt, moteriškos lyties, žymiai aukštesniu balsu vograutojui nutilus pusiau rusiškai, pusiau lietuviškai užgiedodavo „Čiorny bumer, čiorny bumer ten prie Kremliaus tratata“.
Ši dainelė man pasirodė kažkur girdėta, tačiau aš juk esu ne tik tikroji Sąjūdžio įkūrėja, bet ir nesisteminės žiniasklaidos atstovė, todėl man iš karto kilo mintis šią dainelę įamžinti.
„Gal net reikėtų grįžus susitarti su Nacionalinio transliuotojo vadovybe dėl ateivių folkloro ansamblio pasirodymo laidoje „Duokim garo“, – pagalvojau.
Po daugybės šviesmečių mūsų erdvėlaivis nusileido į būtybių planetą ir šie mane paleido po ją klajoti. Vaikštinėjau po uolėtą dykumą primenančią vietovę, šviečiant tenykštei saulei. Aplinkui stovėjo į namus panašūs pastatai, o vietiniai, nekreipdami į mane dėmesio, tvarkė savo reikalus.
Užsukau į vieną krautuvę, ėmiau vartyti „galimai į knygas panašius daiktus“. Labai panorau suprasti tenykštę kultūrą, todėl atsiverčiau leidinį pavadintą „Senovės marsiečių patarlės. Pažink LIEVATU planetos tarmes“.
Stovėjau ir varčiau tą daiktą, o perskaityti posakiai stebėtinai priminė mūsiškius. Pvz., „Lenda kaip orbanas putinui į subinę“ (Makavykų rajono šnekta). Po šiuo posakiu sekė paaiškinimas: „Pataikauja, bando kažkam įsiteikti“.
Arba kitas – „Su visaiz susipikom. Susipikom su rusais, baltarusiais ir kyniečais“. Paaiškinimas: „Man stinga kūrybinės fantazijos“ arba „Esu bukas kaip bato aulas“.
Stovėdama eilėje prie kasos išgirdau, kaip vienas čionykštis gyventojas, vilkintis treningus, klausė pardavėjo: „A yra koks ledas... brašnikinis ledas? Ne? Nėra braškinio ledo? O taribiniaiz laikaijs galėdavai ateiti čia ir gauti bražkinį ledą. Man tetyz pasakojo...“ – kalbėjo jauną vyrą primenantis padaras. Staiga jis taip užbliovė, it mažas vaikas, kad parduotuvėje kilo sumaištis, ir aš galėjau pasišalinti iš jos nesusimokėjusi.
Tebevaikščiodama po planetą pamačiau, kad vyksta piketas. Protestavo vietiniai liberastai. Jie laikė plakatus su nuo skardžio lekiančia mašina, o netoliese keturiomis vaikščiojo į parduotuvės verksnį panašūs jaunuoliai ir lojo it šunys ant piketuotojų.
Kiek vėliau pamačiau eilę, kurioje stovėjo jau žemiečius primenantys padarai. Pajutau, kad man vėl aptemsta protas, mat be jokio reikalo stojau į ją vėl ir vėl.
Eilei sutrumpėjus, išvydau, kad žemiečiai stūkso priešais milžinišką mėsos gumulą su dviem akimis ir milžiniška pražiota burna.
„Matyt, tai ateivių motinėlė“, – kažkodėl man galvoje sukirbėjo mintis.
Eilei vis labiau trumpėjant, supratau, kad ši ypata mane ir visus kitus praris, suvirškins ir išstums pro kitą galą, tačiau nieko negalėjau padaryti.
