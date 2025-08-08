Sietka politikams

Tačiau ir į pliažą Palangoje (ne tik Šventojoje) su tokiais eina. Kai kam maišelio išvaizda svarbu, o kai kas apie tai nė nesusimąsto. Ir koks reikalas apie tai mąstyti, juo labiau kad jau gyvename gana pakančioje ir diskretiškoje visuomenėje.
Patogų pirkinių maišelį galima pasidaryti kad ir iš elastingų pėdkelnių. Kam tai rūpės ir koks skirtumas, kokio miesto, miestelio ar kaimo gatvėmis su maišeliu iš pėdkelnių vaikštinėsi.
Buvo laikai, kai daug žmonių vaikštinėjo su tinklines pėdkelnes primenančiais maišeliais. Tos terbelės vadinosi sietkomis.
Sietka – tai toks ypač elastingas tinklinis maišelis, į kurį galėdavai sugrūsti 5 kg bulvių, trilitrinį pomidorų sulčių, 1 kg margarino, kopūsto galvą ir dar likdavo vietos visai tuometei spaudai – pradedant „Tiesa“ ir baigiant „Pionieriumi“. Pistoleto su duslintuvu ar pinigų su ja nepasinešiosi, nes sietka kiaurai permatoma.
Čia taip ir norisi padūsauti – būtų prasminga, jei sietkas privaloma tvarka turėtų įsigyti visi politikai. Pasižiūri ir aišku, ką nešiojasi. Nereikia klausti kaip Gintauto Palucko – ar jau viską ištraukei? Tas atidaro lagaminą ir sako – viską. Parodo dugną, pakrato. Tačiau paaiškėja, kad lagaminas – dvigubu dugnu. Arba trigubu. O ten tokie skeletai suraityti.
Dėl to dabar ir naujų kandidatų į premjerus vis klausinėja – ar neturi skeleto suraitęs savo lagamine? O sietkoje nepaslėptum. Galbūt ir Ingai Ruginienei sietka tiktų. Pagal išvaizdą – ne, bet pagal bendras nuostatas – taip, nes dalis rinkėjų taip mėgsta rūpestingos motušės įvaizdį. Šeimininkiška prijuostė, paprasta sietka, globėjiškas kalbėjimas, kad visais bus motiniškai pasirūpinta, nes skaidrioje sietkoje sudėti visi būtiniausi produktai: pensijos, lengvatos, pašalpos ir maloniai nuteikiantys žodžiai.
