Streikas baigtas

Taip šią savaitę Lietuvos klubams prasidėjo europinio krepšinio atlaidai. Kauno „Žalgiris“ ir Panevėžio „Lietkabelis“ jau pirmuoju bandymu nuskynė pirmąsias sezono pergales. Panevėžiečiai nustebino užtikrintu žaidimu prieš solidžią Stambulo „Bešiktaš“ ekipą. O Klaipėdos „Neptūno“ startas tarptautinėje arenoje gerokai apkarto. Pralaimėjimas dviženkliu skirtumu kukliai Vroclavo „Šląsk“ komandai iš Lenkijos nė iš tolo neatitinka klaipėdiečių ambicijų Europos taurėje. Uostamiesčio klubas šiemet surinko rekordinį beveik 3 mln. eurų biudžetą, iš kurio beveik pusę skirs komandos algoms.
T. Masiulio treniruojami žalgiriečiai laiko ilgai negaišo ir pirmąjį tašką šią savaitę parsivežė iš Monako. Laimėjo ne bet kaip, o gražiu stiliumi. Didžiausias istorijoje biudžetas, brangiausi žaidėjai padėjo patiesti Eurolygos vicečempionus jų arenoje. Jau po pirmojo turo sirgalių ir įvairaus plauko tinklalaidžių liaupsėse buvo išmaudyti komandos naujokai M. Wrightas, N. Williamsas-Gossas, M. Lo ir kiti. Kad ir kaip smagu sezoną pradėti pergalingai, pulti į euforiją nederėtų. Apie tai liudija istorija. Pernai kauniečiai pradėjo taip pat įspūdingai, laimėjo pirmuosius penkis mačus iš šešių ir atsidūrė Eurolygos viršūnėje. Vis dėlto iki sezono pabaigos pamokslautojo A. Trinchieri kolektyvas sukrapštė vos penkiolika pergalių ir liko už įkrintamųjų varžybų borto. Sėkmingų sezono startų (5:1) buvo net ir vadovaujant nelaimėliui Martinui Schilleriui, tačiau finišas viską sustatydavo į realias vietas.
Kaip seksis T. Masiulio kariaunai? Matysime. Kol kas aišku tiek, kad per penkerius darbo su Š. Jasikevičiumi metus jis į galvą dėjosi ne tik Barselonos ir Stambulo lankytinų vietų sąrašą.
