Sudegti ar kurti?

Tokiu sprendimu M. Statkevičius primena M. Kolesnikavą, kuri dar 2020 m. vietoje deportacijos pasirinko įkalinimą. Iš anapusybės ištrauktas A. Navalnas irgi veržėsi į „Novičioku“ jį nuodijusios motinos žudikės glėbį, JAV ir Britanijos pilietybes turintis V. Kara-Murza sąmoningai liko gimtinėje, kur – žinant Kremliaus kraujo troškimą, neįvyko nieko nelogiško, ir buvo nuteistas rekordine bausme. „Esu Rusijos politikas, turiu būti Rusijoje“, – kone verkdamas sakė iš kalėjimo ištrauktas I. Jašinas.
Išrinktoji Baltarusijos prezidentė S. Cichanouskaja, kuriai per sandorį su A. Lukašenka neseniai buvo sugrąžintas sutuoktinis, teisi įvardydama problemą: Vakarai turi spausti diktatorius, kad politiniai kaliniai atgautų ne tik laisvę, bet ir teisę rinktis: likti gimtinėje ar emigruoti. Juolab kai išleidžiami tie, kam, kaip „Belsat“ žurnalistei L. Ščyrakovai, buvo likę kalėti vos keturi mėnesiai. Tačiau kai sandoriai vykdomi su nenuspėjamais diktatoriais, yra reikšmingų papildomų niuansų. Nors mainų procedūros ir atliekamos skrupulingai laikantis teisinių niuansų, režimams, savo įkaitų fonde prikaupusiems tūkstančius nekaltųjų, nusispjauti į teisę, humanizmą, pažadus Vakarams. Jie pripažįsta tik mainus – dantis už dantį. Kaina, kurią už disidentų laisvę jiems sumoka Vakarai, milžiniška. Ir tiesiogine prasme (tereikia prisiminti Berlyno galvažudį I. Krasikovą), ir perkeltine – tokie mainai skatina režimus prekiauti įkaitais. Tinka sąlygos – šekit įkaitus, netinka – nereikia.
M. Statkevičiaus situacija primena XIX a., XX a. disidentus, kurie manė, kad virsdami fakelais nušvies tėvynainiams kovos kelią. Tačiau režimą nuverčia ne saviauka, bet valia, kuri gyventojų minią paverčia laisvės trokštančiais žmonėmis. Lietuviai išsivadavo, nes juos įkvėpė ne tik R. Kalantos ugnis, bet ir nuo pat XIX a. išsaugota tautinė savimonė, Vasario 16-oji, pokario laisvės kovos. Tūkstančiai kalėjimuose ar tremtyje mirusių režimo kritikų nepakeitė nei carinės, nei sovietų Rusijos.
Tokia išlaisvinamų disidentų pozicija pavojingai primena Stokholmo sindromą, kai įkaitai ima kartoti budelių primestą logiką, tarsi alternatyvų nebūtų. Kančia – šventųjų istorijos, bet ne XXI a. politika. Šiandien laisvė atkovojama ne atnašaujant gyvybę, bet ją saugant; ne iš mirties, bet iš vizijos, gebėjimo įtikinti visuomenę, kad ji gali gyventi kitaip. Emigracija šiuo požiūriu yra ne bausmė, bet privilegija. Tai tribūna, kurios kalėjimo kamera nesuteikia, galimybė formuoti alternatyvą režimui. Ar verta likti šventuoju, jei turi galimybę tapti architektu – žmogumi, kuris stato tiltą į ateitį? Jei nepasinaudoji šiuo šansu, ko tuomet apskritai vertos visos kančios?
