 Šypsena – per menkas ginklas

2025-09-09 11:49
Saulius Pocius

Kol kas I. Ruginienės arsenale yra tik vienas ginklas – daili šypsena. Tačiau vien jos neužteks įveikti priešus ir iššūkius, kurių, kaip kasdien aiškės, atsiranda vis daugiau. Paaiškės ir tai, kad atsidurta įstatymų, asmeninių interesų, įtakų, norų, institucinių ir biurokratinių galių fontanėlyje, kurio nesušlapus niekaip neperbrisi. Taip pat tai, kad visiems gẽrai niekaip nepavyks išlikti, todėl atsiras dar daugiau irzlių oponentų, klastos ir intrigų. Jau pačią pirmą naujosios premjerės dieną už lango ošė a priori nepatenkintųjų mitingėlis, kuriame pagieža gardžiavosi stebėtinas psichodelinis kokteilis – ir realybės celofanuotojai, ir uoliausi konservatorių pažai.

Saulius Pocius
Norint pasipildyti politinių ginklų arsenalą (o tai neišvengiamai teks daryti), reikėtų imtis labai konkrečių veiksmų. Kad ir buvusių valdžių sprendimų audito, neišskiriant nė smulkių išlaidų revizavimo. Juk per pastarąjį dešimtmetį buvo ir dangstomasi demagogija, ir atvirai kenkta valstybei, ir niekais barstyti milijonai.

Galima būtų prisiminti kad ir 2015-ųjų liepą, kai trylikai projektų, kuriais užsimota šaliai rasti gerovės sprendimų, iš biudžeto išdalinta 1,3 mln. eurų.

Kas ir kada nustatė, kokį geresnio gyvenimo hiperboloidą mokslinčiai, gavę tą milijoną, išrado? Kaip tie ištratinti 1,3 mln. atsipirko, kokių būta rezultatų ir kaip jie pagerino tautos gyvenimą? Ar atliktas šių išlaidų ir visuomenei gautos naudos, išreikštos ne pezalais, o skaičiais, auditas?

Akivaizdu tik tai, kad pinigai seniai išleisti, ši istorija pamiršta, bet gerovės valstybė – vis tiek toli už horizonto. O gal ta suma, smagiai imituojant mokslinę veiklą, tiesiog tik primityviai nutekėjo į geresnio gyvenimo ieškotojų algalapius?

P. S. Tai jie stato nacionalinį stadioną, tai nori išpirkti „Igničio“ akcijas, tai renčia koncertų salę už 120 milijonų, tai rėkia, kad reikia visų pinigų gynybai. Jūs apsispręskite vieną kartą.

