Šypsena – per menkas ginklas

Norint pasipildyti politinių ginklų arsenalą (o tai neišvengiamai teks daryti), reikėtų imtis labai konkrečių veiksmų. Kad ir buvusių valdžių sprendimų audito, neišskiriant nė smulkių išlaidų revizavimo. Juk per pastarąjį dešimtmetį buvo ir dangstomasi demagogija, ir atvirai kenkta valstybei, ir niekais barstyti milijonai.
Galima būtų prisiminti kad ir 2015-ųjų liepą, kai trylikai projektų, kuriais užsimota šaliai rasti gerovės sprendimų, iš biudžeto išdalinta 1,3 mln. eurų.
Kas ir kada nustatė, kokį geresnio gyvenimo hiperboloidą mokslinčiai, gavę tą milijoną, išrado? Kaip tie ištratinti 1,3 mln. atsipirko, kokių būta rezultatų ir kaip jie pagerino tautos gyvenimą? Ar atliktas šių išlaidų ir visuomenei gautos naudos, išreikštos ne pezalais, o skaičiais, auditas?
Akivaizdu tik tai, kad pinigai seniai išleisti, ši istorija pamiršta, bet gerovės valstybė – vis tiek toli už horizonto. O gal ta suma, smagiai imituojant mokslinę veiklą, tiesiog tik primityviai nutekėjo į geresnio gyvenimo ieškotojų algalapius?
P. S. Tai jie stato nacionalinį stadioną, tai nori išpirkti „Igničio“ akcijas, tai renčia koncertų salę už 120 milijonų, tai rėkia, kad reikia visų pinigų gynybai. Jūs apsispręskite vieną kartą.
Naujausi komentarai