Tai – sąmoningas chaoso kūrimas

Mieli palangiškiai ir visi, kurie mylite Palangą,
jau kurį laiką viešojoje erdvėje stebime suintensyvėjusį puolimą, nukreiptą ne tik prieš mane kaip merą, bet – ir tai visiškai akivaizdu – prieš Palangą, prieš mūsų miesto bendruomenę.
Šio puolimo priešakyje – po nesėkmingų verslo projektų iš Londono į mūsų miestą gyventi atvykęs pilietis, kurio retorika su kiekviena diena tampa vis labiau agresyvi ir vis labiau primenanti prorusiškų kanalų stilių.
Provokacijos, šmeižtas, sąmokslo teorijos, nuolatinis bandymas kurti įspūdį, jog Palangoje viskas, absoliučiai viskas yra blogai – tai išbandyta Rusijos propaganda ir jos atstovų metodai. Tai primena prorusišką informacinį karą, kai viskas, kas sukurta ir veikia, turi būti sugriauta ar sumenkinta, o bendruomenė suskaldyta.
Šį iš Londono ir nieko bendro neturintį su Palanga poną jau cituoja Celofanas ir Janutienė, o tai reiškia, kad turime rimtai susimąstyti, į kokį informacinį karą yra įtraukta Palanga.
Apsimesti, kad tai tik atsitiktinumas – būtų naivu. Šis pilietis nėra vienišas žaidėjas. Jis yra „Nemuno aušros“ ir Žemaitaičio politinis projektas Palangoje, o teiginiai, kad neva pilietis paliko šią partiją – tik gudrus apgaulingas manevras. Tai vis labiau aiškėja tiek iš jų vienodos retorikos, tiek iš koordinuotų veiksmų. Abu aktyviai kritikuoja, abu siekia skaldyti, abu ruošiasi ateinantiems rinkimams. Ir jiems nesvarbi Palangos sėkmė – svarbus tik triukšmas. Lieka tik keli klausimai: kuris iš jų bandys imti postą, o kuris vadovaus iš šešėlio kaip eksministrui Ignotui ? Ir kaip jie dalins Palangą?
Kitas, ne mažiau svarbus klausimas – kas finansuoja šį puolimą? Tokios intensyvios komunikacijos, turinio kūrimo, nuolatinių profesionaliai surašytų tekstų bei sumontuotų vaizdo įrašų, spaudimo ir dezinformacijos kampanijos neatsiranda be resursų, be labai didelių finansinių resursų. Ar Palangos gyventojai turėtų būti ramūs, kai informacinėje erdvėje miestas sistemingai juodinamas, o už viso to slypi ne Palangos gyventojų interesai ir ne Palangos gerovei dirbantys pinigai?
Ar Palangos gyventojai neturi teisės žinoti, kas stovi už šios destrukcijos ir juodinimo ?
Per pastaruosius 14 metų Palanga tapo kokybės simbolis.
Kurortas pasikeitė iš esmės – ir pirmiausia savo turiniu. Tai jau seniai nebe „miestukas prie jūros“. Tai nebėra tik Lietuvai svarbus miestas. Šiandien Palanga – tai tarptautinis kurortas, siūlantis aukščiausio lygio poilsio, sporto, sveikatinimo, renginių ir bendrystės infrastruktūrą. Tai miestas, kuris oriai pasitinka ne tik Lietuvos gyventojus, bet ir turistus iš viso pasaulio.
Tai miestas, kuriame norisi gyventi, auginti vaikus, rūpintis savo tėvais.
Ir paradoksas – kuo labiau miestas auga ir keičiasi, tuo daugiau režisuojama ciniškų, agresyvių, šmeižikiškų išpuolių.
Nesuklyskite – kritika yra sveika. Konstruktyvus dialogas – būtinas. Tačiau tai, ką mes matome iš „Nemuno aušros“, Žemaitaičio, piliečio, save vadinančio „palangiškiu“, ir jų aktyvių palaikytojų ar sukurtų botų, netikrų feisbuko anketų veiksmų – yra ne kritika, o atvira destrukcija. Tai – sąmoningas chaoso kūrimas.
Ir tam Palangoje nebus vietos.
Man skaudu ne dėl puolimų prieš mane – skaudu, kai juodinama tai, ką visi kartu kūrėme. Skaudu, kai šmeižiamas miestas, kuriame gyvena mano šeima, mūsų visa darni ir draugiška bendruomenė.
Palanga – tai mūsų visų, visos bendruomenės, pasiekimas. Ir aš darysiu viską, kad šis pasiekimas būtų saugomas – nuo bet kokios formos šmeižto, manipuliacijų ar slaptų susitarimų. Nuo bet kokios formos falšo. Nes Palanga nėra asmeninių ambicijų ir politinių projektų platforma.
Likite budrūs. Mąstykite kritiškai. Ir svarbiausia – neleiskime tiems, kurie niekada nebuvo už Palangą, kurie jos nekūrė ir nė piršto nepajudino dėl miesto gerovės, ją šiandien naudoti prieš mus pačius.
Neketiname veltis į juodinimo kampanijas, neketiname įrodinėti, kad nesame kupranugariai – į tuos įrašus reaguosime tik tokiu atveju, jei jau prireiks teisininkų įsikišimo.
Jūsų palaikymas, Jūsų šiltas žodis, Jūsų tikėjimas šiandien man reiškia daugiau nei galiu išsakyti. Neleiskime, kad purvas užgožtų tiesą. Ačiū visiems, kurie tiki, palaiko, kurie mato, ką darėme ir darome dėl Palangos. Jūsų širdys – mano stiprybė. Ačiū, kad esate.
Su pagarba ir meile mano gimtajam miestui bei mūsų visų Palangai.
