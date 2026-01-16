Tarp žemės ir dangaus

Beveik tuo pat metu pavojinga ir dramatiška padėtis katastrofos vietoje tapo dar dramatiškesnė ir pavojingesnė. Dar 1957 m. rudenį, įvykus panašiai katastrofai uždarame Čeliabinsko-40 mieste (dabartinis Oziorskas, dar vadintas Čeliabinsku-65), buvo užterštas 23 tūkst. kv. km. plotas, o savo užgyventą turtą turėjo palikti apie 10–12 tūkst. gyventojų. Dabar (1986 m. pavasarį) buvo evakuotos visos gyvenvietės 30 km spinduliu aplink jėgainę, o savo namus apleisti privalėjo daugiau nei 100 tūkst. žmonių. Nemažai jų jau buvo gavę pavojingą radiacijos dozę.
Pačioje elektrinėje situacija taip pat darėsi vis labiau įtempta. Į susidariusį kraterį buvo numesta apie 6 tūkst. tonų smėlio ir boro rūgšties, tačiau reaktoriaus dugne vis dar tebedegė 195 tonos branduolinio kuro. Spinduliuotės lygis toliau didėjo, temperatūra tebekilo, o apie susidariusią situaciją žinančių asmenų gretose prabilta apie tikrą (ar tariamą) antrojo sprogimo grėsmę. Baimintasi, kad po išsilydžiusia branduolinio kuro mase esantis betoninis pamatas dėl kaitros gali suskeldėti. Tada esą lava būtų pasiekusi susikaupusį vandenį, išlietą pirmųjų į įvykio vietą atvykusių ugniagesių, ir tuomet būtų įvykęs baisus sprogimas, prilygstantis galingam branduoliniam užtaisui (3–5 megatonų sprogimo galios).
„Jeigu būtų trūkusi betoninė plokštė, ant kurios stovėjo reaktorius, o išsilydęs urano ir grafito mišinys patekęs į vandenį, būtų pakakę 1,4 tūkst. kg vandens grafito ir urano mišinio kritinei masei susidaryti. Būtų įvykęs branduolinis sprogimas“, – dokumentiniame filme „Černobylio mūšis“ (angl. „The Battle of Chernobyl“, rež. Thomas Johnsonas) tvirtino fizikas Vasilijus Nesterenko (1934–2008).
Situacija buvo sudėtinga ir darėsi vis sudėtingesnė, o laiko vis labiau stigo. Iš sraigtasparnių mėtomos medžiagos (taip pat ir švinas) leido laimėti šiek tiek laiko, tačiau tai nepadėjo stabilizuoti susidariusios padėties. Susikaupusį vandenį buvo galima išsiurbti, tačiau išliko didelė tikimybė, kad lava ilgainiui prasiskverbs pro smėlingo grunto sluoksnius ir užterš gruntinius vandenis, upes bei Juodąją jūrą. Kažkas turėjo pasiaukoti ir nusileisti į patį kraterį, t. y. prisiartinti prie liepsnojančios, iki baltumo įkaitusios masės.
1986 m. gegužės 12 d. Tuloje dirbančius kalnakasius aplankė nelauktas, su valdančiuoju SSRS aparatu susijęs svečias. Kalnakasiams jis papasakojo apie susidariusią padėtį ir pasakė, kad jai išspręsti reikalingi būtent šio regiono kalnakasiai. Darbininkams buvo duotos 24 val. pasiruošti, o gegužės 13 d. jie autobusais buvo nuvežti į Maskvos Domodedovo oro uostą. Dar tą pačią dieną jie jau buvo užterštoje teritorijoje.
Jų užduotis – 12 m gylyje iškasti 150 m ilgio tunelį, vedantį nuo trečiojo iki ketvirtojo reaktoriaus (avarijos vietos). Jie taip pat turėjo įrengti 30 m ilgio ir pločio bei 2 m aukščio kamerą, kurioje būtų galima sumontuoti sudėtingus, suskystinto azoto pripildytus šaldymo įrenginius, turėjusius aušinti reaktorių iš apačios.
Per mėnesį apie 10 tūkst. kalnakasių iš Ukrainos ir Rusijos šachtų buvo pasiųsti kasti šio tunelio (dauguma 20–30 m. amžiaus). Tunelyje nebuvo įrengta vėdinimo sistema, o temperatūra jame siekė apie 50 laipsnių. Spinduliuotė nebūdavo mažesnė nei vienas rentgenas per valandą.
Saugos priemonių taip pat nebuvo jokių, išskyrus respiratorius. Jų irgi stigo, tačiau respiratoriai greitai sudrėkdavo ir trukdydavo dirbti. Darbas nebuvo sudėtingas, tačiau labai sunkus. Oro stygius ir kaitra jį darė dar sudėtingesnį, o bene blogiausia dirbantiems buvo tai, kad viską reikėjo padaryti kuo greičiau.
Kalnakasiai savo darbą padarė, tačiau aušinimo sistema po reaktoriumi taip ir nebuvo įrengta. Požeminė kamera galiausiai buvo užpilta betonu siekiant sutvirtinti pamatus. Oficialiai kiekvieno kalnakasio organizme buvo nustatytas nuo 30 iki 60 rentgenų siekiantis spinduliuotės lygis, tačiau jų gauta dozė veikiausiai buvo žymiai didesnė. Vidutiniškai kas ketvirtas šiame projekte dalyvavęs vyras mirė sulaukęs vos 40 m.
Kaitros klausimas faktiškai buvo išspręstas, tačiau dabar atsirado nauja žmonių rankų pareikalavusi užduotis. Reikėjo kuo skubiau uždegti sugriuvusį bloką ir apvalyti avarijos zoną.
„1986 m. Černobylyje dirbo apie šimtą tūkstančių karių, karininkų, generolų. Visus juos atšaukdavo iš postų, įteikdavo šaukimą, jiems pasakydavo „važiuosi į kursus“ ir siųsdavo į Černobylį“, – dokumentiniame filme pasakojo avarijos padarinių likvidacijai vadovavęs generolas Nikolajus Dmitrijevičius Tarakanovas (1934).
Prasidėjus likvidacijai, ore zuję sraigtasparniai purkšdavo tonas keisto lipnaus skysčio. Tikėta, kad šis preparatas „priklijuosiantis“ prie žemės radioaktyviąsias dulkes, o vėliau kitos likvidatorių komandos galėsiančios „nuplauti“ viską padengusį radioaktyviųjų dalelių sluoksnį. Paskutiniai zonoje likę gyventojai buvo evakuoti, o dalis pastatų – nugriauti ir užversti žemėmis.
Buvo netgi įkurta speciali medžiotojų brigada, kurios nariai vaikščiojo po kaimus ir miškus, šaudydami kates ir šunis.
