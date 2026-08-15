Tradicijų inkaras

Daugelis mūsų nebežinome, kada sėjami ir pjaunami javai, kiek pastangų reikia, kad ant stalo atsirastų duona. Ir nors įsijausti į žemdirbystę mums sunkiau, nes derlių daugelis „nuimame“ iš prekybos centrų ir turgaviečių, senoji Žolinės tradicija – susitikti, pabūti kartu giminei, šeimai, kaimynams – tebėra artima.
Yra dalykų, kurie nepasikeitė. Žmogui vis dar reikia žmogaus. Gal net labiau nei anksčiau, nes gyvename keistais laikais. Galime per sekundę susisiekti su bet kuo pasaulyje, bet neberandame laiko paskambinti mamai. Žinome, kas vyksta Vašingtone ar Londone, tačiau nežinome, kaip laikosi mūsų kaimynas. Turime šimtus „draugų“ ekrane, bet jaučiamės vis vienišesni.
Todėl Žolinė siūlo tai, ko mūsų laikais trūksta: sustoti. Tiesiog pabūti. Su savais. Susėsti prie stalo, telefoną padėti į šalį. Pasikalbėti. Ne apie politiką, kainas ar apie tai, kas ką įkėlė į socialinius tinklus. Išgirsti senelių istorijas, kol dar yra, kas jas papasakoja. Apkabinti sėdintį šalia. Padėkoti.
Švęsdami Žolinę, liturginiame kalendoriuje vadinamą Švenčiausiosios Mergelės Marijos Dangun ėmimo švente, nešame į bažnyčias pašventinti žolynus, nes „kas Žolinės dieną neturės žolynų puokštės, tam velnias į delną savo uodegą įbruks“. Ir nors vargiai betikime, kad pašventinta Žolinės puokštė gali apsaugoti namus nuo žaibo ar kitų nelaimių, tai netrukdo suvokti šios šventės vertę. Suvokti, kad tradicijos nėra inkaras, laikantis mus praeityje. Jos – inkaras, leidžiantis nepaskęsti dabartyje.
Vasara praeis. Dienos trumpės. Žolynai sudžius. Tačiau žmogaus artumas – jei jį saugosime – išliks. Todėl verta Žolinę pasitikti ne tik su žolynų puokšte rankose, bet ir su dėkingumu už tai, kuo esame turtingi, sotūs. O labiausiai – už žmones, kurie šalia.
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