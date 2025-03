„Trukt už vadžių – vėl iš pradžių“ – lietuvišką patarlę galime primatuoti ir pastaruoju metu atgimusioms kalboms apie mokslo metų trukmę. Argumentus „už“ ir „prieš“ galime imti iš 2018-ųjų, kai nutarta, kad 5–10 klasių moksleiviai turi mokytis ilgiau, siekiant gerinti akademinius pasiekimus. Jau tada sprendimas sulaukė kritikos lavinos. Tačiau vadžios – švietimo ministerijos rankose, o tuometis ministras ragino mokytis dešimt mėnesių, o ilsėtis – vos du. Anot jo, reikia ne ilginti atostogas, bet mokyklas ir programas pritaikyti mokymui per karščius. Stebuklų neįvyko, nei rekuperatorių, nei kondicionierių kaip stebuklų lazdele mostelėjus neatsirado. Bet tiek to tų karščių – Lietuva ne Pietų Europoje ar tropikuose, kai, remiantis šia logika, vaikai išvis turėtų kokį pusmetį tepasimokyti.

Teisūs tie, kurie tikisi principinės švietimo sistemos peržiūros, o ne kelių dienų „paklodės“ tampymo.

Šiųmečiame Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos raginime trumpinti mokslo metus bedama į kitą problemą – mokytojai akcentuoja nekokybišką ugdymą per papildomai pridėtą laiką birželį, nes tuomet vyksta valstybiniai brandos egzaminai. Kiti mokiniai esą ne ugdomi, o tiesiog prižiūrimi, mokyklose ne mokomasi, o imituojamas mokymasis.

Ir švietimo ministrė šįkart nesugniaužusi vadelių – mato galimybių savaite sutrumpinti mokslo metus 5–10 klasių mokiniams, tik ragina gerai išdiskutuoti. Tačiau diskusijos šiuo klausimu – be dugno. Ar nebus dar didesnės žalos vaikams, jei jie per ilgai liks neugdomi? Kas vaikams užtikrins visavertes atostogas? Ar mokymo programa, kaip kokia guminė, ims ir iškart susitrauks? Ar programos išvis nėra per sudėtingos jas laiku ir gerai įsisavinti? Todėl teisūs tie, kurie tikisi principinės švietimo sistemos peržiūros, o ne kelių dienų „paklodės“ tampymo.