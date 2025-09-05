valdžios kapsulė

Dabar vykstančios peštynės dėl ministerijų primena pastangas patekti į valdžios kapsulę.
Jei tokia kapsulė Lietuvoje iš tiesų yra, aktyvesni piliečiai jau turėtų šnairuoti į Vyriausybės langus ir iškelti plakatus maždaug su tokiais užrašais: „Kai valdžia virsta kapsule, demokratija ima dusti“ arba „Išlipkite iš valdžios kapsulės – nusileiskite ant žemės“, arba „Kapsulė – nuodų tabletė visuomenei“ ir pan.
Plakatai plakatais, bet apie valdžios kapsulę yra ir konkrečių žinių. Informacija į dienos šviesą iškilo kartu su planuojamais pirkti trimis braziliškais krovininiais lėktuvais.
Abejonių kilo dėl to, kad apie 700 mln. eurų kainuojantys oro mulai sunkiai įsipaišo į gyvybiškai svarbius karinio atgrasymo ir gynybos planus.
Atgrasymas atgrasymu, bet aiškėja, kad lėktuvuose bus įrengtos valdžios kapsulės. Tokias kapsules ypač vertina arabų šeichai, nes jos turi užstumiamas duris, papildomai apsaugotos nuo smūgių, vandens ir karščio. Jose yra prabangi patalynė, higienos rinkiniai, gurmaniškas meniu. Lėktuvuose esančios kapsulės turi asmenines stiuardeses, dušus, lovas, barus. Todėl labai gražu, džiugu ir malonu, kad rinkdamasi lėktuvus kariuomenė kaip vieną iš kriterijų potencialiems pardavėjams iškėlė sąlygą, kad lėktuvuose būtų vadinamosios valdžios kapsulės. Ir brazilai tai pasiūlė. O gal kažkam stiuardesė Olga pašnabždėjo? Mat Brazilija kartu su Rusija priklauso vienai ekonominei bendrijai – BRICS. Jei Olga pašnabždėjo, tai jau būtų Gynybos fondo tvirkinimas. Tačiau tai tik bjaurios spekuliacijos. Tikėkime, ką sako su valdžios kapsule susiję žmones: karo atveju lėktuvai galės atlikti transporto, medicininės evakuacijos, paieškos, gelbėjimo, gaisrų gesinimo, žvalgybos ir degalų pildymo ore užduotis.
Naujausi komentarai