Valkatavimo kultūros tuštumos

Iš tiesų – šiais laikais dažnas jaučia pareigą trenktis kur nors į Ruandą, o paskui savo šitą varganą vojažą pateikti visiems (feisbuke) kaip žygdarbį.
Kodėl atsiranda šita valkatavimo kultūra, kuri visuomenei dažniausiai pateikiama kaip tam tikras socialinis pavyzdys? Kažkoks veikėjas perplaukė kažkokią jūrą, tad apie jį imami filmuoti TV reportažai, rašomi straipsniai, žavimasi būsimomis jo kelionėmis, nors jų dar nebuvo. Ir niekas neieško atsakymo, ką realiai prasmingo ar gero šis žmogus padarė.
Matyt, toks klausimas nekyla vien dėl to, jog visi tyliai ir taip suvokia, kad gero iš to nieko nėra. Prasmės – taip pat. Kaip ir Dakaro lenktynėse užimti „aukštą“ 28 vietą. Veiksmas reikalauja daug išteklių, bet iš esmės yra absoliučiai niekinis. Tai tiesiog lėkšta tuštuma, trumpalaikis turinys, kuris po dienos kanalizuojasi į pilką užmarštį ir išnyksta. Tada reikia naujų „žygdarbių“, naujų valkatavimo scenarijų, kad vėl būtų galima pasakoti apie patirtus iššūkius ir emocijas – visų gėrėjimuisi sukrauti dar vieną kalbinį šiukšlyną. Tai reiškia ne ką kita, o: prašau, neužmirškite manęs.
Tačiau šios reikšmingumo ir reikšmės paieškos vis tiek tėra tik trumpalaikis turinys. Jis vis tiek nieko nereiškia, nes tai nėra visuotinis gėris, jame nėra gėrio kaip socialinės pasekmės. A. Šliogeris tai vadino dirbtinio pasaulio kūryba, ekrano vergove ir aiškino totaliniu pasaulio sukvailėjimu.
Iš tiesų – jeigu mes sureikšminame valkatavimą, o ne gėrį arba pozityvius žmogiškosios veiklos rezultatus, kažin ar galime tikėtis kokios nors prasmės iš savo pačių gyvenimo.
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