Štai ir vėl girdėti klegesys ir pareiškimai, kad šįkart atgal nenuriedės, nes sutiko padėti projektų statybinių įgyvendinimo didmeistris Arvydas Avulis. Jis pats pasiryžimą įvardijo kaip asmeninę ambiciją. Tačiau ką reiškia asmeninis pasiryžimas Vilniaus interesų pelkėje?
Toje pelkėje jau nugrimzdo Vytis, kurį bandė pastatyti Lukiškių aikštėje. Kaunas paėmė Vytį ir pastatė prie Kauno pilies. Tada žinovai iš Vilniaus ėmė raityti kalbeles, koks tas Vytis tiesmukiškas, nerafinuotas, vienplanis ir pan.
Kol Vilnius murkdėsi Šeškinės pelkėse gramzdindamas nacionalinį stadioną, Kaunas pastatė savo stadioną. Čia jau net žinovai neturėjo ką pridurti.
Vilnius sklandžiai stato tik brangius namus, skirtus nekilnojamojo turto turgui. Keista, kad ant Gedimino kalno šlaitų dar nepastatė vilų su terasiniais baseinais.
Tačiau su visuomenės poreikiams skirtais pastatais – tikra bėda. Todėl ir prašo A. Avulio: padėk, broleli. Negalime to velnio stadiono išjudinti. Prakeikta vieta. Kibkime į darbus kartu. Tiek prisišnekėjome, kad jau didelė gėda darosi.
Tačiau kai ką Vilnius ėmė ir pastatė. Valdovų rūmus. Čia darbai jau ėjo kaip iš pypkės, mat simbolika atitinka Vilniaus dvasią. Čia kiekviename skersgatvyje yra valdiškų prieglaudų su valstybės išlaikomais įvairaus rango va(l)dovais. Tik duok pava(l)dovauti. O va(l)dovavimo rezultatais tegul springsta mokesčių mokėtojai. Pavyzdžiui, Vilniaus pelkėje nugrimzdęs nacionalinis stadionas į dugną nusinešė apie 50 mln. eurų. Ar dėl to kas nors prisiėmė atsakomybę? Atsakomybė? O kas čia tokia? Tokios darbuotojos valdiškose va(l)dovų prieglaudose nėra. Arba ji seniai Vilniaus pelkėse paskendo.
