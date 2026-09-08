Vilties ženklas mums visiems

Vis dėlto kartais atsitinka taip, kad sušvinta vilties spindulėlis ir gyvieji gali pasisemti iš to jėgų tolesnei gyvenimo kovai. Būtent taip atsitiko prieš porą savaičių pasklidus žiniai, kad šį pasaulį pagaliau paliko Bosnijos Serbų nacionalistas Ratko Mladičius.
Jis buvo nuteistas už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmogiškumui ir mirė kalėjime, sulaukęs pelnytos bausmės. Serbams jis, žinoma, yra didvyris, patriotas ir t. t., tačiau visas jo patriotiškumas ir didvyriškumas buvo tas, kad jo žmonės siekė nužudyti ir išvaryti iš namų vargšus neišprususius valstiečius vien todėl, kad šių protėviai prieš kelis šimtus metų atsivertė į islamą.
Įsivaizduokite: koks nors lietuvių kilmės veikėjas, gyvenantis Lenkijoje, kartu su kitais lietuvių kilmės žmonėmis ima lyg niekur nieko varyti lenkus, žydus, rusus iš namų, juos žudyti, o mes jį puolame garbinti, duodame jam apdovanojimų, pristatome jam paminklų, prikabiname atminimo lentelių ir t. t.
Čia jums ne Petro, Salomėjos ir Liudo atvejis. Šitie veikėjai, palyginus su R. Mladičiumi, tėra vargšai naivuoliai, kuriais pasinaudojo gudresni politiniai žaidėjai.
Kokie gi tie R. Mladičiaus nusikaltimai?
Pirmasis jų yra vadinamosios Srebrenicos žudynės, įvykusios prieš daugiau nei 31 metus, per kurias buvo nužudyta apie 8 tūkst. tenykščių vyrų ir įvairaus amžiaus berniukų. Dar apie 20–30 tūkst. bosnių moterų ir vaikų buvo priverstinai iškeldinti iš savų namų. Tai reiškia, kad dalis tų moterų ir vaikų veikiausiai buvo skriaudžiami, apiplėšinėjami ir prievartaujami. Politikos moksluose toks procesas vadinamas etniniu valymu, t. y. kai tam tikra zona „išvaloma“ nuo vienos ar kitos etninės grupės.
Tai buvo audringi laikai Balkanuose, ir velnio advokatai jums akcentuos, kad karo nusikaltimus yra įvykdę ir kroatai bei patys bosniai, tačiau R. Mladičiaus žmonės elgėsi sąmoningai, šaltakraujiškai ir labai apgalvotai. Atstovaujama religija ir prielaida, kad paauglys berniukas ar vidutinio amžiaus vyras gali paimti į rankas ginklą bei pasipriešinti serbams, buvo bene vienintelės jų aukų nuodėmės.
Tai buvo vienas pačių baisiausių politinių nusikaltimų Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų ir vargu, ar R. Mladičius bei jį garbinantys serbų nacionalistai nors kiek dėl to gailėjosi.
Antroji R. Mladičiaus nuodėmė yra Sarajevo apgultis. Daugiau nei 1, 4 tūkst. dienų serbų nacionalistai laikė apsupę šį miestą, dar visai neseniai vadintą vienu tolerantiškiausių pasaulyje, ir šaudė į jo žmones pasitelkę artileriją bei snaiperių ginklus. Jie šaudė į visus – vaikus, moteris, vyrus, bosnius, kroatus ir kitus serbus, musulmonus, katalikus ir stačiatikius. Teigiama, kad serbai iš to netgi sumanė užsidirbti ir ėmė organizuoti savotišką safarį, sudarydami galimybes turtingiems prašalaičiams už pinigus pašaudyti į gyvus beginklius civilius. Šis teroras tęsėsi net keletą metų, kol galiausiai amerikiečiai baigė trypčioti vietoje ir padarė teisingą sprendimą – savo lėktuvais smogė Sarajevą apsupusioms pajėgoms.
Daliai serbų R. Mladičius, kaip ir faktinis viršininkas Slobodanas Miloševičius bus didvyris, patriotas, slaviškosios ir krikščionių civilizacijos gynėjas ir t. t. iki Paskutiniojo teismo dienos bei po jos, tačiau likusio pasaulio atmintyje jis išliks prisimenamas kaip monstras, kone iš pragaro nužengęs demonas, žmogžudys ir savotiškas vampyras, primenantis, kad nei kaimynu, nei giminaičiu, nei draugu niekada negalima pasikliauti.
R. Mladičiui serbai gali surengti valstybines, karališkas ar net Vatikano lygio laidotuves, tačiau svarbiausia yra tai, kad jis, kaip ir S. Miloševičius, buvo nuteistas už tai, ką padarė, ir savo niekingos egzistencijos pabaigą pasitiko uždarytas tarp keturių sienų.
Mums tai tarsi priminimas, kad šiame gyvenime, nepaisant korupcijos, sentimentų, gražbylysčių ir kitų velniškų „real politik“ triukų, yra įmanoma pasiekti bent kažkokį simbolinį teisingumą bei nubausti tuos asmenis, kurie to nusipelnė.
Mes, žinoma, neturėtume viltis, kad Vladimiras Putinas bus teisiamas už tai, ką padarė, ir baigs savo epopėją įkalinimo įstaigoje ar kartuvėse. Tikimybė, kad jį nužudys jo paties žmonės, šiuo atžvilgiu žymiai didesnė.
Ir vis dėlto jo klapčiukai, visą šį laiką tūnoję šešėlyje, – per televizorių dažniausiai nerodomi asmenys. Jo nusikaltimų planuotojai ir vykdytojai. Visi tie žudikai, prievartautojai, iškrypėliai, vagys, atskiras ir unikalias etnines grupes iš pasaulio atminties pašalinti siekiantys asmenys turėtų sunerimti. Jų gyvenimo pabaiga gali būti tokia, kaip R. Mladičiaus. Gal net dar šiurpesnė.
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