 Violetinio centro reikalu

Violetinio centro reikalu

2026-07-30 13:00
Asta Dykovienė

Tą pačią dieną, kai Jungtinėse Valstijose gedėta netikėtai mirusio didelio ukrainiečių rėmėjo senatoriaus L. Grahamo, o pats Ukrainos prezidentas ta liūdna proga viešėjęs Baltuosiuose rūmuose, pasak leidinio „Politico“, atliko tikrą žygdarbį – įtikino Vašingtoną, kad Ukraina gali laimėti karą prieš Rusiją (tai dar prieš pusantrų metų atrodė neįmanoma), senoviniame Isfahano mieste Irane pakarti dar du šių metų sausio protestuotojai.

Asta Dykovienė
Asta Dykovienė / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Pasmerktųjų teismo proceso smulkmenos miglotos. Žinoma tik tiek, kad myriop nuteista dvylika persų, keturiems bausmė jau įvykdyta.

Jie apkaltinti dėl kelių policininkų žūties per masines demonstracijas, kilusias prieš valdžios politiką. Tuomet žuvo tūkstančiai demonstrantų, taip ir nesulaukę žadėtos JAV prezidento paramos, kuri buvo „jau pakeliui“.

Anot žmogaus teisių gynėjų, nuo metų pradžios Irane pakarta per 300 „maištininkų“.

Tuo metu Lietuvoje vėl iškilo 20 metų senumo klausimas, taip pat susijęs su žmogaus teisėmis ir kitais valstybės garbę liečiančiais reikalais, kurių vėlgi nemato prasmės aiškintis Seimo pirmininkas su peteliške.

O Strasbūre Lietuvai pralaimėjus jau trečią bylą ir atsinaujinus diskusijoms dėl galbūt prie Vilniaus veikusio Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis tikina, kad toks tyrimas turėtų būti atliktas, „valstiečių“ partijos pirmininkas priešingos nuomonės, jam antrina ir prezidentūra.

Tik užsienio reikalų ministras mano, kad privalome išsklaidyti įtarimus, nes „tai yra Lietuvos garbės reikalas“.

P. S. 2014 m. paskelbtose JAV Senato ataskaitose konkretūs įkalinimo centrai neįvardijami, bet manoma, kad Lietuvoje veikė dokumente „violetiniu“ vadinamas centras.

Šiame straipsnyje:
Iranas
Mirties bausmė
egzekucija
protestai Irane
žmogaus teisės
Ukraina
Volodymyras Zelenskis
JAV
Baltieji rūmai
karas Ukrainoje
Lindsey Grahamas
CŽA kalėjimas Lietuvoje
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