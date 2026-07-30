Violetinio centro reikalu

Pasmerktųjų teismo proceso smulkmenos miglotos. Žinoma tik tiek, kad myriop nuteista dvylika persų, keturiems bausmė jau įvykdyta.
Jie apkaltinti dėl kelių policininkų žūties per masines demonstracijas, kilusias prieš valdžios politiką. Tuomet žuvo tūkstančiai demonstrantų, taip ir nesulaukę žadėtos JAV prezidento paramos, kuri buvo „jau pakeliui“.
Anot žmogaus teisių gynėjų, nuo metų pradžios Irane pakarta per 300 „maištininkų“.
Tuo metu Lietuvoje vėl iškilo 20 metų senumo klausimas, taip pat susijęs su žmogaus teisėmis ir kitais valstybės garbę liečiančiais reikalais, kurių vėlgi nemato prasmės aiškintis Seimo pirmininkas su peteliške.
O Strasbūre Lietuvai pralaimėjus jau trečią bylą ir atsinaujinus diskusijoms dėl galbūt prie Vilniaus veikusio Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis tikina, kad toks tyrimas turėtų būti atliktas, „valstiečių“ partijos pirmininkas priešingos nuomonės, jam antrina ir prezidentūra.
Tik užsienio reikalų ministras mano, kad privalome išsklaidyti įtarimus, nes „tai yra Lietuvos garbės reikalas“.
P. S. 2014 m. paskelbtose JAV Senato ataskaitose konkretūs įkalinimo centrai neįvardijami, bet manoma, kad Lietuvoje veikė dokumente „violetiniu“ vadinamas centras.