Vyriausybė toliau laužo pažadus didindama mokesčius

Mažiausias penkių dienų terminas yra numatytas pastaboms ir nuomonių išreiškimui, tuo tarpu vakare registruotas ir ryte priimta pataisa nesuteikia jokių galimybių reaguoti į keičiamus įstatymus. Tuo labiau tai daroma savaitės pabaigoje ir kelia klausimų, kodėl taip slapukaujama ir skubama pažeidžiant procedūras?
Lietuvoje yra nusistovėjusi praktika, kad akcizai keičiami laikantis trimečio plano, kai jie didinami nuosekliai tris metus iš eilės ir vėliau nustatomas sekančių trijų metų planas. Dabar ši ilgametė praktika laužoma, prognozuoti pokyčius darosi nebeįmanoma.
Galima prisiminti, kad stipraus alkoholio akcizas sekančiais metais turėjo augti 12,5 proc., o kaitinamo tabako nuo 2023 metų jau padidėjo 50 proc. Ir šiuos mokesčius norima didinti dar sparčiau. Siekiama lietuviams užkrauti dar didesnius mokesčius, nors ši valdančioji dauguma juos jau didino šiais metais atlikus mokesčių reformą, kai buvo auginama gyventojų pajamų mokestis, plečiamas NT mokestis, apmokestintas draudimas, didintas pelno mokestis ir kiti.
Mokesčiai buvo didinami motyvuojant augančiais poreikiais gynybai. Šiuo atveju per penkias valandas pasiūlytiems ir priimtiems mokesčių auginimui nebuvo pateikta jokia argumentacija. Jos nebuvo galima išgirsti per tvarką pažeidžiantį laikotarpį.
Dar galima pridėti, kad daugelio akcizinių prekių srityse (kuro, tabako ir alkoholio) jau yra pasiekta riba, kai keliamas akcizas surenka mažiau mokestinių pajamų nei padidinamas tarifas. Įspūdingas skaičius – šiais metais, greičiausiai, bus parduota 200 milijonų litrų mažiau dyzelino nei planuota šių metų biudžete ir gauta apie 100 milijonų eurų pajamų mažiau nei galvota, kai akcizas didintas ketvirčiu.
Nekalbant apie pačių akcizų pagrįstumą, kai jau lenkiama savo kaimynus Lenkus ir Latvius (nevertinant kontrabandinių koridorių), šių metų biudžeto svarstymas yra pažymėtas trimečių planų laužymu ir šiurkščiu Vyriausybės darbo reglamento pažeidimu, kai pasiūlymai priimami per kelias valandas nepaliekant net minimalaus 5 dienų termino reaguoti į keičiamus įstatymus. Kaip bus priimamas šis mokestinis pakitimas, kai visuomenė yra eliminuojama iš sprendimo priėmimo? Ar turi seimas teisę balsuoti, kai pažeidžiama procedūra ir taisyklės negalioja?
