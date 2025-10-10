Weber ir Juknevičienė: per vienerius metus ELP vizija tapo realybe

Prieš metus europiečiai mums suteikė aiškų mandatą – į Europos Parlamentą išrinko 188 ELP frakcijos narius. Nuo to laiko nebuvome sustoję nė akimirką: pradėjome naujas iniciatyvas, kurios gerina žmonių kasdienį gyvenimą ir daro ES pajėgesnę imtis didžiausių iššūkių.
Pirmiausia – gynyba. Šioje srityje žengėme milžinišką žingsnį pirmyn. Pirmą kartą mūsų iniciatyva Europos Komisija paskyrė Gynybos komisarą ir pristatė 800 mlrd. eurų vertės programą „ReArm Europe“, skirtą mūsų pajėgumams stiprinti ir Ukrainai remti. Taip pat dirbome, kad būtų sustiprintas nacionalinių kariuomenių bendradarbiavimas bei koordinavimas ir sumažintas mus silpninantis rinkos susiskaldymas. Pavyzdžiui, su EDIP programa pagaliau žengiame link europinio prioriteto stiprinimo karinių pirkimų srityje. Tai didžiulis žingsnis pirmyn, bet turime žengti dar toliau: suteikti daugiau lankstumo ir biudžetinį nuspėjamumą mūsų įmonėms, skatinti privačias investicijas šiame sektoriuje ir kurti bendrą gynybos rinką. Žvelgdami į ateitį ir turėdami ilgalaikę viziją, turime atverti kelią ambicingiems projektams: bendrai ir suderintai raketų gynybos skydų sistemai, bendroms palydovų ir dronų programoms ar netgi kurti „kibernetines brigadas“, skirtas kovai su nusikaltimais internete.
Europos saugumas taip pat priklauso nuo visiškos išorės sienų kontrolės ir efektyvaus migracijos valdymo. Nuo 2015-ųjų, kai kilo precedento neturinti migracijos krizė, ELP vadovaujama Europos Komisija nuosekliai siūlė konkrečius sprendimus, kaip įveikti šį iššūkį. Praėjusiais metais galutinai priimtas Prieglobsčio ir migracijos paktas tapo kertiniu akmeniu šiame ilgalaikiame darbe. Dabar su nauja Grąžinimo politika žengiame dar toliau: greitesnės ir labiau suvienodintos procedūros, abipusis grąžinimo sprendimų pripažinimas, aiškesni įsipareigojimai su griežtesnėmis pasekmėmis. ELP frakcija sveikina šį siūlymą ir yra pasirengusi sudėtingoms deryboms su kitomis politinėmis frakcijomis Europos Parlamente, kad būtų priimtas aiškus ir veiksmingas įstatymas. Rengiami ir kiti siūlymai – Reglamentas dėl saugios kilmės šalies bei saugios trečiosios šalies sąvokos peržiūra. Migracijos suverenitetas reikalauja tvirto Europos valstybių solidarumo, ir mes dėl to dirbame kiekvieną dieną. Mūsų veiksmai duoda rezultatų: per pirmuosius penkis 2025-ųjų mėnesius neteisėtų sienos kirtimų atvejų į ES sumažėjo 20 proc.
Trečias, galbūt labiausiai pažengęs aspektas – reguliavimo supaprastinimas. Biurokratija Europai kasmet kainuoja apie 150 mlrd. eurų – tai nepakeliama našta milijonams įmonių, ypač mažosioms ir vidutinėms. ELP frakcija dėl to kovoja jau daugelį metų ir pagaliau matome vaisius. Komisija pristatė svarbią reguliavimo supaprastinimo iniciatyvą „Omnibus“, kuri turėtų sutaupyti 6 mlrd. eurų tiesioginių sąnaudų. Simboliška, kad buvo sustabdytos direktyvos dėl tvarumo ataskaitų teikimo ir įmonių tikrinimo – jos buvo tapusios perteklinės teisinės naštos pavyzdžiais. Savo vertybių tvarumo srityje neatsisakome – mes priverčiame jas veikti. Tikslas – supaprastinti, o ne susilpninti Europos tvarumo darbotvarkę. Todėl pasiekėme ir Ekologiškumo teiginių direktyvos sustabdymą – tai buvo biurokratinis monstras, kuris tokios formos būtų tik atbaidęs įmones nuo tvarumo pastangų. Šiuo klausimu, kaip ir daugeliu kitų, kairieji mums nepadėjo nė kiek.
Prie supaprastinimo tiesiogiai prisideda ir konkurencingumą skatinančios aplinkos kūrimas – tai viena svarbiausių mūsų pradėtos kadencijos užduočių. Šiam uždaviniui įgyvendinti pagrindinis įrankis yra „Švarios pramonės kursas“. Tai – ne tiesiog naujas pavadinimas vietoj Žaliojo kurso, o tikras Koperniko vertas perversmas ES politikoje, pirmą kartą į pirmą planą iškeliantis pramonės konkurencingumą. Šis ilgalaikis veiksmų planas energijai imlioms ir švariųjų technologijų pramonės šakoms užtikrina geresnę prieigą prie kapitalo ir įperkamą energiją, saugo strategines žaliavas ir spartina leidimų išdavimo procedūras. Taip pat rėmėme automobilių pramonę – užtikrinome didesnį lankstumą, kad būtų pasiekti 2025–2027 m. emisijų mažinimo tikslai, išvengiant žalingų baudų, bet kartu išlaikant klimato ambicijas, ir pasiekėme vidaus degimo variklių draudimo peržiūrą, numatytą 2025 m. Be to, nuo šiol į Komisijos poveikio vertinimus, susijusius su visais svarbiais teisės aktais, sistemingai bus įtraukiami konkurencingumo ir MVĮ vertinimai. Per susitikimus verslo atstovai mums nuolat kartoja: „Atsižvelkite į mus, prieš siūlydami naujus įstatymus.“ Mes juos išgirdome.
Esame dirbančių žmonių partija, bet taip pat ūkininkų ir žvejų atstovai. Užtikrinti geras gyvenimo ir darbo sąlygas tiems, kurie mus maitina ir garantuoja mūsų maisto saugumą, – tai logiška ir būtina. Mūsų lyderystės dėka Komisija pagaliau pristatė konkrečias priemones žemės ūkiui ir maisto sektoriui, įskaitant Kartų kaitos strategiją ir geresnį ES gamybos standartų bei importo taisyklių suderinimą. Supaprastinus BŽŪP taisykles smulkieji ūkiai sulauks išskirtinio dėmesio, patikrinimų vietoje sumažės, o nuolatinės pievos bus reglamentuojamos lanksčiau. Sumažinti dokumentų šūsnis, kurios ūkininko laukia po ilgos darbo dienos, – tai seniai profesionalų ir ELP frakcijos reikalaujama priemonė, kurią mes palaipsniui įgyvendiname. Žuvininkystės ir akvakultūros srityje taip pat pristatomos naujos priemonės, ypač skirtos mažosioms žvejybos įmonėms atnaujinti laivyną. Visa tai – Vandenynų pakto, kurį aktyviai kūrėme, esmė.
Ši teisėkūros kadencija yra lūžio taškas. Iki 2027 m. pabaigos balsuos daugiau kaip 200 mln. europiečių, o daugelis nacionalinių rinkimų bus itin svarbūs. ES ateitis iš tiesų priklauso nuo mūsų visų sprendimų – tikroji kova vyks ne tarp kairės ir dešinės, o tarp mūsų ir kraštutinių jėgų. Europos Sąjungai reikia sprendimų. Reikia veiksmų. Reikia lyderystės, kuri vestų pirmyn.
Prieš metus ELP frakcija davė pažadą kurti Europą, kuri būtų saugi savo piliečiams; kuri gintų savo sienas ir save; kuri puoselėtų konkurencingumą ir mažintų biurokratiją; kuri remtų ūkininkus ir žvejus, kad ant mūsų stalų netrūktų sveiko ir įperkamo maisto. Europiečiai išreiškė didžiulį patikėjimą šia programa ir suteikė mums aiškų mandatą. Vos per metus ELP frakcija nuosekliai pavertė šią programinę viziją europine realybe.
