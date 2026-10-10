Garsiajame „Togų vakarėlyje" senovės romėnais apsimetę italų politikai šėlo su gyvais paršeliais ir pusnuogėmis tarnaitėmis. Borisas Johnsonas su artimiausia komanda smaginosi per patį kovido izoliacijos įkarštį. Teoriškai labai taupi ir atsakinga LRT darbuotojams dovanojo vakarėlius su kaljanais ir molio minkymu. Kojas naujajame darbe vos spėjęs apšilti krašto apsaugos ministras buvo priverstas teisintis, kas bendra tarp gynybos ir vasaros palydų už keliasdešimt tūkstančių eurų. Daugybė protingų žmonių reputaciją ir nervus pasigadino per tą nelemtą tradiciją duoti valdiniams ne tik duonos, bet dar ir žaidimų! Tačiau reiškinys klesti, maitina ištisą industriją. Specialūs žmonės personalo skyriuose, renginių organizatoriai, vedėjai, didžėjai, maisto tiekėjai, komandų formavimo žaidimų kūrėjai, – šitiek išteklių skiriama bandant sukurti iliuziją, kad kolektyvas – šeima, darbas – šventė. Pirmapradė idėja, galinti apsiriboti neformaliu suneštiniu piknikėliu, išaugo iki priklausomybės. Kiekvienas mėginimas jos atsikratyti baigiasi darbuotojų priekaištais, esą įmonei rūpi tik rezultatai, o ne žmonės. Tariamai neformalūs renginiai virto universaliu vaistu nuo daugybės organizacijos problemų: nuramina maištingiausiuosius, pamalonina neįvertintuosius, mažina įtampą, atstoja eilinį kartą nevykdomą pažadą pakelti atlyginimus. Tačiau ar ne šiame paaiškinime ir yra atsakymas į klausimą, ką daryti, kad ir pinigų vėjais nereikėtų leisti, ir darbuotojai būtų patenkinti? Tiesiog pašalinti priežastis, dėl kurių ir rengiamos tos vakaruškos: darbą organizuoti taip, kad visi kasdien, o ne kartą metuose, jaustųsi įvertinti, gerbiami, išgirsti, motyvuoti ir laimingi.
Žaidimai duonos neatstos
2026-10-10 10:00
Vasara dar bando galynėtis su rudeniu, o įstaigų įstaigėlių personalo skyriai jau pluša organizuodami kolektyvams kalėdinius balius. Atrodytų, tiek skandalų būta per tuos „komandos telkimo“ renginius, bet tradicija niekaip nesitraukia.
Violeta Juodelienė / Tomo Raginos nuotr.
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