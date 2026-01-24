Žodžių olimpiada

„Antrosios bangos“ Metų žodžio rinkimuose Lietuvoje, pradėtuose jau XXI a., ypatingas dėmesys skiriamas naujadarams ir kūrybiškiems kalbiniams sprendimams. Štai į 2024-ųjų penketuką pateko žodžiai: blinkevičiūtinti, miglasklaida, nesureikšminkim, apsipopierinti, desalomėjizacija. Visi jie atspindėjo politines realijas ir visuomenės nuotaikas. Nugalėtoju tapęs žodis „norimybė“ (norimas dalykas) dažnai vartotas kritikuojant nenorą pripažinti karo tikrovę. O metų posakis „Vilnele, bėk į Viliją, o Vilija į Briuselį“ ironiškai nusakė situaciją socialdemokratų partijoje po Seimo rinkimų.
Kai neturime kalbos pagrindų, rizikuojame ne tik kalbėti skurdžiau, bet ir mąstyti supaprastintai.
Šiemet prie finišo linijos išsirikiavo net 58 žodžiai ir 75 posakiai. Pirmą kartą pasiūlytos santrumpos, tarp jų ir LRT, ir skaičius 5,38, reiškiantis krašto apsaugai numatytą biudžeto dalį. Balsavimo dešimtuke – auditas, balionai, filibusteris, grėsmės, trumpaprotystė, (ne)sureikšminkim ir kiti pastarojo meto realijas atspindintys žodžiai.
Džiugina, kad mūsų kalbos jausmas yra jautrus tikrovės barometras, tačiau liūdina, kad kasdienėje vartosenoje jis bukėja. Politikai svarsto įstatymo pataisas „mėnesio bėgyje“, pareigūnai informuoja, kad „savižudis rastas gyvas“, žurnalistai pasakoja, kaip „vairuotojai užsipylė kuro“, pavasarį mieste vėl „purkštaus fontanai“... O garsi nuomonės formuotoja, sklaidydama vaikišką abėcėlės knygelę, nustemba: „Kur ir kada dingo raidė ch“?.. Šis abėcėlės neišmanymas – itin simboliškas. Kai neturime kalbos pagrindų, rizikuojame ne tik kalbėti skurdžiau, bet ir mąstyti supaprastintai.
Naujausi komentarai