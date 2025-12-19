Žvėris ištrūksta į laisvę

1 val. 23 min. saugos sistema buvo išjungta, ir eksperimentas prasidėjo. Reaktoriaus šerdyje driokstelėjo keli sprogimai. Jėgainės grindys ėmė drebėti ir galiausiai 1,2 tūkst. tonų sveriantis reaktoriaus gaubtas išlėkė į orą. Nepaprastai galingas radioaktyvaus garo srautas kelių šimtų metrų spinduliu išbarstė tonas urano ir grafito. Iš žiojančios skylės išsiveržė liepsna, o į padangę iškilo tūkstančio metrų aukščio dujų ir radioaktyviojo skilimo dalelių stulpas. Šis buvo įvairių spalvų: oranžinės, dangaus mėlynumo, raudonos, į kraują panašių atspalvių. Spalvingesnis už bet kurią žmogaus regėtą vaivorykštę (dokumentinis filmas „Černobylio mūšis“ (angl. „The Battle of Chernobyl“), rež. Thomas Johnson).
Praėjus kelioms minutėms po sprogimo, avarinės tarnybos dispečeriai paskambino į elektrinę ir pasiteiravo apie padėtį.
„Alio? Ar tai SPD-2 (Sukarintas priešgaisrinis dalinys, rus. „voenizirovannaja požarnaja čast“)?“ – pasiteiravo skambinusioji.
„Taip“, – atsakė atsiliepęs asmuo.
„Kas ten pas jus dega?“ – paklausė dispečerė.
„Sprogimas viduje, pagrindiniame pastate, trečiame, ketvirtame, tarp trečio ir ketvirto blokų“, – atsakė ragelį laikęs žmogus.
„Ar ten yra žmonių?“ – paklausė operatorė.
„Taip“, – atsakė pašnekovas.
Pirmieji į įvykio vietą prisistatę ugniagesiai nebuvo pasiruošę kovai su radiacija ir nenaudojo jokių, net simbolinių apsaugos priemonių. Jie sunkiai ir beprasmiškai liejo tonas vandens, mėgindami užgesinti neregėto masto gaisrą, tačiau šią ugnį maitinanti jėga nerodė jokių, net menkiausių, pasidavimo ženklų. Teigiama, kad tą naktį žuvo du žmonės, o dar 28 pirmosios kovos dalyvius mirtis pasiglemžė per kelis artimiausius mėnesius.
Vėliau juos pakeitė 500 tūkst. žmonių, kurie septynis mėnesius plušo petys petin tam, kad pažabotų nematomą, visa, kas gyva, greitai ir užtikrintai naikinantį priešą.
SSRS valdžia Maskvoje apie šį incidentą veikiausiai jau žinojo po kelių valandų, tačiau tą ankstų 1986 m. balandžio 26 d. rytą dauguma už trijų kilometrų nuo jėgainės esančio Pripetės miesto gyventojų (jų buvo apie 43 tūkst.) nieko neįtarė apie netoliese įvykusį pavojingą incidentą.
Kiek vėliau gandai apie gaisrą reaktoriuje ir žuvusius žmones vis dėl to pasiekė miestiečius, tačiau jokia oficiali informacija nebuvo paskelbta. Miesto gatvėse pasirodė kaukes dėvintys valstybės struktūrų atstovai, tačiau tenykščiai gyventojai į juos beveik nekreipė dėmesio. Tą dieną lauke tebežaidė vaikai, o minėti valdžios atstovai atliko pirmuosius spinduliuotės matavimus mieste. Vėliau kai kurie jų tvirtino jautę ant liežuvio galo ir dantų kažką panašaus į metalo prieskonį.
Tais laikais SSRS apšvitos dozė buvo matuojama rentgenais. Įprastas gamtinis fonas dažniausiai siekia 12 mikrorentgenų, o tą popietę Pripetėje prietaisai rodė 200 milirentgenų, t. y. 15 tūkst. kartų didesnę spinduliuotę už normalią. Vėliau vakare šis lygis dar labiau išaugo. Spinduliuotę matavę pareigūnai ėmė abejoti. Gal prietaisai užsiteršė? Sugedo ir neteisingai rodo? Tuo metu jie dar nežinojo, kad reaktorius vis dar veikė, jis, poetiškai kalbant, tarsi „kvėpavo“, su kiekvienu atodūsiu vis labiau teršdamas aplinką.
Nuo sprogimo jau buvo praėjusios 20 valandų. Aplinkos užterštumas vis didėjo, o dauguma Pripetės gyventojų vis dar nieko neįtarė apie katastrofą. Norėdami bent kiek sumažinti radiacijos poveikį, jie turėjo sandariai uždaryti langus ir duris bei gerti jodo preparatus, tačiau jokių nurodymų nebuvo duota. Balandžio 27 d. rytą mieste jau buvo aiškiai galima pajusti nerimą, tačiau gyventojams vis dar oficialiai nebuvo pranešta apie susidariusią padėtį.
Pirmųjų veiksmų SSRS valdžia ėmėsi tik praėjus 30 valandų nuo pirmojo sprogimo. Į miestą atvažiavo 2,7 tūkst. autobusų, o namų pirmininkams kariškiai perdavė nurodymus evakuoti visą miestą iki 14 val. Siekdami išvengti panikos, valdžios atstovai vis dar slėpė padėties rimtumą. Jie nurodę gyventojams per dvi valandas pasiimti daiktus ir susirinkti prie savo namų.
Sužinoję apie evakuaciją, dalis gyventojų pagalvojo, kad juos išveš vos kelioms dienoms. Matyt, jie dar nenujautė turėsiantys visam laikui palikti savo namus bei užgyventą turtą. Kiti, veikiausiai net ir neturėdami visos informacijos, įtarė, kad atsitiko kažkas labai baisaus, ir nepatikliai žvelgė į valdžios atstovų veiksmus.
„Kodėl mus apgaudinėjate? Keturiasdešimt pirmaisiais (1941 m.) bent žinojome, kad bombarduoja vokiečiai. O jūs ką sugalvojote?“ – apmaudą liejo dalis senyvo amžiaus evakuojamųjų.
Visi 43 tūkst. žmonių buvo išgabenti per 3 val. 30 min, tačiau radiacija juos jau buvo paveikusi. Jie buvo smarkiai apšvitinti ir daugybė jų per vėlesnius metus mirė nuo onkologinių ligų.
Nuo avarijos praėjus vos dviem paroms, Pripetė jau buvo virtusi vaiduokliu, kuriame tebuvo pasilikę kariškiai ir vietiniame viešbutyje įsikūrusi mokslininkų delegacija. Jie taip pat nesilaikė jokių saugumo reikalavimų: valgė, miegojo bei dirbo netoli katastrofos vietos, o radioaktyviosiomis dalelėmis užterštus debesis vėjas gynė šiaurės kryptimi per dabartinės Baltarusijos ir Baltijos valstybių žemes Skandinavijos link.
