Žydrūnai, atstokite nuo Zitos

Teisininkę Z.Šličytę persekioja, nes kažkam-nežinia kam nepatiko jos iškili kalba Seime.

Ką blogo ji pasakė, kokią neteisybę paskleidė? Kad vyksta ciniška ir įžūli Lietuvos homoseksualizacija? Kad valstybė orientuojama pakeisti biologinės lyties sampratą prasimanymu – socialine lytimi?

Labai panašu, jog artėja laikai, kai piliečiai, pliaže sulaikę ekshibicionistą arba išviečių operatorių, bus apkaltinti nusikaltimu – įvairovės ir žmogaus saviraiškos varžymu.

Na, pridėkime ranką prie širdies ir pagaliau pasakykime, kad karalius – tikrai be "triusikų". Juk tai ne prasimanymas, o teisybė. Ką Z.Šličytė apšmeižė, kieno teises suvaržė, ką įžeidė, kur čia tie nukentėjusieji, po tos kalbos prikaustyti prie lovos reanimacijos palatose? Juk paprastai civilinėse bylose Civilinio proceso kodeksas reikalauja įrodyti padarytą neturtinę žalą, o čia iškart – baudžiamoji be jokios nustatytos žalos, be veikos, remiantis tik kažkieno-neaišku-kieno skundu.

Labai panašu, jog artėja laikai, kai piliečiai, pliaže sulaikę ekshibicionistą arba išviečių operatorių, bus apkaltinti nusikaltimu – įvairovės ir žmogaus saviraiškos varžymu. Juk šiais moderniais laikais – nieko tokio kopose vaikams ir moterims demonstruoti savo gamtinius išteklius ir dėl to patirti viešą sekreciją. Gal jau ir pedofilija – ne iškrypimas, o tiesiog nuolankiai toleruotina silpnybė, kuri spalvotos sielos asmeniui reikalinga tvariai išreikšti save?

Tikėtina, kad ir pats žodis "iškrypėlis" bus uždraustas, kaip atsitiko "pederastui". O kaip tada dėl Ukrainos karių, nuolat pederastais vadinančių žudikus okupantus? Irgi smerksime? Tik ar jau visai praradome sveiko proto ir sąžinės kontūrus?

P.S. Gal pagaliau tikrai reikėtų kokio nors teisės akto, tiksliai apibrėžiančio, kas tai yra seksualinės mažumos. Tik neaišku, kurie Seimo rūmai jį dabar svarstytų – santarvės net karo akivaizdoje nėra. Labai lietuviška.