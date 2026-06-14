Atskleidė, kada liausis vėsūs ir lietingi orai

Anot meteorologo Gyčio Valaikos, vėsūs ir lietingi orai šiuo metu fiksuojami ne tik Lietuvoje bet ir visame Šiaurės Europos regione. Juos lemia virš Baltijos jūros įsitaisęs šaltas žemo atmosferos slėgio sūkurys.
„Apsišarvuokite kantrybe, nes panašūs orai laikysis iki naujos savaitės vidurio. Vėliau ims augti atmosferos slėgis, plūstelės šiltesnis oras“, – teigė G. Valaika.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra 13–18 laipsniai šilumos.
Pirmadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 5–10 m/s. Žemiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s, kai kur gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra 14–19 laipsnių šilumos.
Antradienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietūs, dieną galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Trečiadienį daug kur trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 12 d. šalyje stebimas vandens lygio kilimas, vakarinėje dalyje, vietomis, iki 61 cm per parą. Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–20, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 16–20, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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