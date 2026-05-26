Į Lietuvą sugrįš vėsesni orai

„Antradienio dieną vietomis, daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje, trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 18–23, pajūryje 14–17 laipsnių šilumos.
Trečiadienį vietomis, daugiausia rytinėje šalies dalyje, trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, dieną daug kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, 8–13 m/s, dieną daug kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 13–18 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 25 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 21 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 8–19, ežeruose – 11–19, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia“, – pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
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