„Kaip iš kibiro“: per šalį keliauja lietaus debesys, krenta kruša

Tautiečiai praneša, kad pirmadienį popiet Kelmėje gausiai laisto lietus, girdima perkūnija.
„Perkūnija, žaibai, lietus kaip iš kibiro“, – feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ lietaus vaizdais dalijosi vietos gyventojas.
Kiti Kelmės rajono gyventojai teigė, kad čia taip pat krenta kruša.
Kazlų Rūdos savivaldybėje, Gudeliuose, situacija panaši. Vietos gyventojos pasidalintame vaizdo įraše matyti kruša.
Zarasų rajono savivaldybėje, Užtiltės kaime, – smarkus lietus.
„Plaukiam“, – trumpai rašė Užtiltės gyventojas ir dalijosi vaizdo įrašu.
Apie gausų lietų pranešta ir Telšių rajone, Alytuje, Mažeikiuose. Tamsūs lietaus debesys stebimi Šiaulių apylinkėse, Šiluvoje, Lyduvėnuose.
Perkūnija girdėti Kauno mieste, rajone.
„Kauno rajone, Užliedžiuose, irgi smarkai griaudėja, vėjas kyla, debesys tamsios spalvos, bet dar nelyja“, – rašė viena gyventoja.
Tuo tarpu Kulautuvoje dangų raižo žaibai.
„Ir su griausmu, ir su žaibu... Gerai, kad kol kas be ledų“, – skelbė viena moteris.
Artimiausių dienų orų prognozė
Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteo.lt), šiandien daugelyje rajonų buvo numatomas lietus su perkūnija, vietomis smarkus.
Antradienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Daug kur tvyros rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra 8–13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus. Rytą daug kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra 22–27, Kuršių nerijoje 19–21 laipsnis šilumos.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, dieną vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 14–19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
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